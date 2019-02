Pink a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

„Este ireal. A fost o călătorie în ultimul timp gândindu-mă la această carieră pe care cumva am reușit să o am. Am semnat primul contract cu o casă de discuri în urmă cu 23 de ani”, a afirmat cântăreața în discursul său de acceptare.

De asemenea, ea a vorbit despre obstacolele peste care a trecut în cariera sa, inclusiv despre decizia de a pleca dintr-o trupă de fete care nu avea succes și despre renunțarea la droguri.

„Am realizat exact ce am vrut să realizez. Deoarece întotdeauna am știut care sunt punctele mele forte. Nu vând sex, nu vând parfumuri, nu sunt cea mai drăguță, nu sunt cea mai bună. Am destul talent și lucrez la lucrurile mele și îmi las capul în jos și câștig. Și mă încarc și mă încarc și mă încarc. Și nu renunț. Așa că atunci când nu vindeam albume, vindeam totuși săli întregi de concerte. Nu a fost nevoie să câștig concursuri de popularitate. Am vrut să fiu artist de turnee și am vrut să fiu grozavă în ceea ce am făcut. Și la aproape 40 de ani pot să spun că sunt grozavă la ceea ce fac”, a adăugat ea.

În cadrul ceremoniei au mai ținut discursuri și Ellen DeGeneres și comedianta Kerri Kenney-Silver, care au venit să o susțină pe artistă.

Steaua lui Pink, pe numele ei adevărat Alecia Moore, este localizată lângă cea a lui Jackie Chan și Dwayne „The Rock” Johnson, în fața Teatrului Dolby.



Sursă foto: Northfoto