Octavia Geamănu și Marian Ionescu împlinesc 4 ani de căsătorie, dar nu sărbătoresc. Care este motivul

Octavia Geamănu și Marian Ionescu nu s-au îndrăgostit la prima vedere, dar nici la a doua, mai ales că artistul era recunoscut pentru calitățile sale de cuceritor: „Tocmai începusem să lucrez la Antena 1, în București. Habar n-aveam cine e. La Târgu Jiu avusesem alte preocupări, din care nu făcea parte viața mondenă a Capitalei. Când ne-am cunoscut, eu eram cu gândul numai la muncă, nu l-am observat mai mult decât pe oricare dintre artiștii care însoțeau caravana «Mereu aproape» în turneul prin țară, în 2007”, – a povestit pentru Libertatea prezentatoarea știrilor Observator despre momentul în care l-a cunoscut pe membrul trupei Direcția 5.

Și iată, a venit și ziua în care și-au dat seama că nu mai pot trăi unul fără celălalt: „A fost o zi când am simțit că n-aș putea avea sufletul plin, dacă n-ar fi în viața mea mereu, însă îl păstrez pentru noi. Au trecut prea repede 4 ani de la căsătorie. Asta spunem amândoi. Uneori, mă gândesc că sunt oameni norocoși care se întâlnesc la 20 de ani și trăiesc fericiți încă 60 împreună. E mare lucru, mare, să îți întâlnești jumătatea și s-o păstrezi. Toată lumea caută într-o zi acea dragoste care să îți facă sufletul să zâmbească în fiecare dimineață când deschizi ochii. Noi suntem norocoși. Trăim cu bucurie timpul ce ne e dat să-l petrecem împreună pe pământ”. – a adăugat Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu nu vor sărbători cu mare fast împlinirea celor 4 ani de căsătorie pentru că timpul nu le permite și proiectele în care sunt implicați sunt acaparante: „Suntem într-o perioadă foarte aglomerată încât nu am avea timp nici la cinematograf să mergem. În plus, îmi dau seama că nu am făcut nici anii trecuți ceva special pe 31 ianuarie. Nu am simțit nevoia. Ne-am promis într-un mod care nu are nevoie de cuvinte exprimate, că vom încerca să creăm câte-o amintire frumoasă în fiecare zi, nu doar în anumite zile”, – a mărturisit soția lui Marian Ionescu.

Sursă foto: Instagram