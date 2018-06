Oana Roman nu mai are voie să rămână gravidă. Vedeta se gândește să înfieze un copil

Oana Roman este o mămică fericită și se bucură de fiecare moment alături de fetița sa, Isabela, însă recunoaște că și-ar mai fi dorit să-i ofere un frățior.

Oana Roman a dezvăluit în emisiunea pe care o prezintă, Oana punct Roman, de pe pagina de Facebook a revistei Viva!, că nu mai are voie să rămână însărcinată cu toate că și-ar mai dori să facă un copil, însă se gândește serios la varianta adopției: ”Venirea pe lume a unui copil este un lucru absolut extraordinar și o binecuvântare pentru toată lumea. Uneori mă gândesc așa cu foarte mare regret pentru că eu, din păcate, nu mai am voie să fac copii. Este o lipsă care devine foarte acută. Îmi dau seama că poate Isabela ar fi meritat să aibă un frățior sau o surioară, dar din motive de sănătate, eu nu mai am voie. Îmi este complet interzis să mai fac copii. Atunci, singura variantă rămâne aceea, probabil într-o zi, de a înfia un copil. Așa că mă bucur de fiecare dată când văd un copil”, a mărturisit Oana Roman.

