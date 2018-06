Augustin Viziru probleme de sănătate și a slăbit 15 kg

Augustin Viziru este unul dintre cei mai doriți burlaci din România, iar acum cu atât mai mult va ocupa loc fruntaș în topuri, deoarece îndrăgitul actor a reușit să slăbească 15 kilograme.

La începutul acestui an, Augustin Viziru a fost intens criticat în presă pentru surplusul de kilograme acumulat, însă iată că a reușit să scape de o parte dintre acestea și are în plan să mai dea jos încă 15 kilograme. Totodată, actorul a recunoscut că are și niște probleme de sănătate, dar și faptul că va avea primul rol principal într-un film: “Primul meu rol principal, vă spun în premieră, din carieră. Împreună cu Iura Luncașu, vom face un film de lungmetraj, o comedie la care o să începem filmările în august. Am slăbit 15 kilograme, mai am 15 de slăbit. Mă confrunt cu ceva probleme de sănătate. Am o hernie de disc de toată frumusețea. Și merg foarte greu și mi-e și foarte greu să fac sport. Le reglăm din mers. Plec la Europene (n.r. biliard) în Olanda, în luna iulie. Și o să joc la toate cele trei discipline. Pentru mine, biliardul este un sport care îmi oferă stăpânire de sine, control și trebuie să stai concentrat în permanență” – a dezvăluit Augustin Viziru pentru noizz.ro.

Sursă foto: captură video