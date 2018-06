Ce mai face Nicole din “Lacrimi de iubire”? Mihaela Bărluțiu are o afacere în SUA, iar Tom Cruise și J Lo îi sunt clienți

Cu siguranță toată lumea și-o amintește pe Mihaela Bărluțiu, interpreta lui Nicole din telenovela românească “Lacrimi de iubire”, dar și a Vanessei din telenovela “Iubire ca-n filme”. Ei bine, dacă pe micile ecrane făcea furori cu rolurile sale de fată de bani gata, răzgâiată și alintată, iată că în viața reală situația nu a stat nici pe departe așa.

Au trecut aproape 10 ani de când s-a retras din lumina reflectoarelor, însă a continuat să aibă succes, de această dată peste hotare și într-o meserie cu totul și cu totul diferită. Mihaela Bărluțiu s-a stabilit în America, este căsătorită cu Valentin și are două fete: pe Nicole și Jasmine. Împreună cu soțul său aceasta a dezvoltat o afacere profitabilă: “Noi avem acum cinci divizii: Valet, Transportation, Bus-urile acelea mari, Car rental şi Apartments. Este foarte mult de muncă şi e greu să te împarţi peste tot. Eu sunt aia rea din companie. Adică sunt cea care rezolvă lucrurile atunci când se împotmolesc, când trebuie lua­tă o decizie importantă, când trebuie acceptat un contract foarte mare. Am avut chiar acum un contract de închiriere pentru 100 de maşini şi noi aveam în flota noastră doar 75, iar 25 a trebuit să le luăm din alte părţi. Şi atunci tot eu trebuie să vin cu semnătura”, a povestit Mihaela Bărluțiu într-un interviu acordat pentru okmagazine.ro.

Printre clienții de top care apelează la serviciile oferite de firma celor doi români se numără și staruri de la Hollywood ca celebrul actor Tom Cruise și Jenifer Lopez: Păi, l-am avut client pe Tom Cruise – chiar Vali l-a condus, la un moment dat, la câteva petreceri şi cred că am vorbit şi eu cu el la te­lefon. Spun asta pentru că, atunci când vor­besc la telefon, nu ştiu cine e la celălat capăt la firului, până nu se trezeşte cineva din birou să-mi spună. Chiar acum o lună a sunat pro­ducătorul Rihannei. Am avut-o drept clientă şi pe Jennifer Lopez, care a cerut patru SUV-uri, unul pentru ea, iar celelalte pentru bodygu­arzi. Am dus-o la o petrecere în Beverly Hills, a mai avut o petrecere de weekend pentru care i-am dat şi transport, şi valet.”

Citește și – Andreea Bălan, mesaj dur pentru Keo: „Se simte castrat și apoi se duce la o mironosiță ”

Citește și – Fiul abandonat al lui Florin Busuioc ripostează dur: “De ce, tată?”

Sursă foto: Facebook, captură video youtube