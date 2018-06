Andreea Bălan, mesaj dur pentru Keo: „Se simte castrat și apoi se duce la o mironosiță ”

Andreea Bălan a redeschis un subiect care părea deja judecat, catalogat și chiar uitat. Pe vlogul său, îndrăgita artistă a realizat un filmuleț în care a abordat mai multe teme, printre care și infidelitatea.

Cu toate că nu i-a specificat în mod explicit numele, toată lumea știe că Andreea Bălan se referea la Keo, (iar prietena sa susține afirmația prin comentariul făcut) cel cu care a avut o relație de lungă durată, dar care s-a sfârșit brusc după ce acesta a înșelat-o cu nimeni alta decât Misty, o artistă în devenire care astăzi îi este iubită și mama fetiței sale.

„Mie nu mi-a recunoscut că mă înșală și când l-am prins zicea că e doar o amică. Toată lumea zicea că minte, eu îl credeam, până când a venit dovada în fața mea. Noi, femeile, ne mințim că nu e adevărat. Eu am aflat, am știut și m-a durut. Bărbații nu recunosc. Cred că înșală că nu sunt fericiți acasă și cu ei înșiși. Bărbatul nu poate să gestioneze succesul femeii și dacă este mai mare ca al lui, la nivel emoțional și psihic se simte castrat și apoi se duce la o mironosiță care are mai puțin succes ca el și stă cu capul plecat și care îl divinizează pe el, ca el să se simtă bine și să-și umple egou-ul. Cele mai multe divorțuri și despărțiri se întâmplă între femeile de carieră și bărbații lor. Ar trebui să accepte ideea că nu mai e ca în peșteră și să nu se frustreze. Lucrul ăsta îl spun din experiență”, – a fost replica acidă a Andreei Bălan spusă pe vlogul personal.

