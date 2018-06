O veveriță a „spart” o mașină de poliție chiar în fața unui ofițer

Maestre în furtișaguri, veverițele au dat încă o data lovitura. De data aceasta vizată a fost o mașină de poliție, pe care una din micile viețuitoare a ales să o prădeze.

Un exemplar din Alaska a dat dovadă de multă îndrăzneală când a ales să dea lovitura în parcarea unei secții de poliție. Tipitil tiptil, veverița s-a strecurat într-o mașină ce avea ușile deschise și a furat o gogoașă.

În momentul în care vrea să fugă de la locul faptei, a fost prinsă în flagrant de unul dintre polițiști.

Ofițerul, amuzat, nu a izgonit mica hoață, ci a scos telefonul și a început să filmeze. Astfel, veverița a rămas cu prada și a devenit rapid vedetă pe internet.

“THAT’S A STRAIGHT-UP FELONY”: Police in Anchorage are looking for Alaska’s most wanted critter. The crime? A squirrel who stole a police officer’s doughnut. pic.twitter.com/3RNrrpe1A5

— Fox News (@FoxNews) June 27, 2018