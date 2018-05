Număr record de filme regizate de femei la Festivalul Filmului European 2018

Cea de-a 22-a ediție a Festivalul Filmului European (22.FFE) are loc anul acesta în București și în alte 7 orașe din România (Galați, Râmnicu Vâlcea, Tîrgu Mureș, Timișoara, Alba Iulia, Iași și Sibiu) între 7 mai și 3 iunie. Festivalul aduce pe marile ecrane 64 de filme din 24 de țări și își continuă misiunea asumată în edițiile trecute, aceea de a transforma filmul european nu doar într-un motor al dezbaterilor, ci și într-un revelator al temelor dominante pentru societatea contemporană.

Pe lângă secțiunile speciale consacrate, ARTE, Premiul LUX, Focus Moldova, 22.FFE are și secțiuni speciale noi: FFE Clasic (filme restaurate),Front comun, Pulsul Europei și AGORA: Femei în societate. În plus, anul acesta va fi inaugurată o secţiune specială, Restored Masterpieces, care va include filme europene, de patrimoniu, restaurate.

Festivalul găzduiește un număr record de pelicule regizate de femei, ale căror creații construiesc un cinema din ce în ce mai puternic. Programul cuprinde peste 15 filme semnate de regizoare, printre care: Păsările cântă în Kigali / Ptaki śpiewają w Kigali / Birds Are Singing in Kigali (Joanna Kos-Krauze), Ama-San (Cláudia Varejão), Ascensor pentru pacienți / Asans’or za patsienti / Lift for Patients (Iglika Triffonova), Stefan Zweig: Adio, Europa! / Stefan Zweig: Farewell to Europe (Maria Schrader), Camera Backer (Iulia Tătaru, Cristina Bezman, Doinița Raru), Miami (Zaida Bergroth), Sânge de lapon / Sameblod / Sámi Blood (Amanda Kernell), L’animale (Katharina Mückstein), O mamă își aduce fiul să fie împușcat / A Mother Brings her Son to be Shot (Sinéad O’Shea), Turnul. Zi cu soare / Wieża. Jasny dzień / Tower. A bright day (Jagodą Szelc), Messi și Maud / La Holandesa / Messi and Maud (Marleen Jonkman), Dincolo de nori / Achter de Wolken / Behind the Clouds (Cecilia Verheyden), Sărutând-o pe Candice / Kissing Candice (Aoife McArdle), Rebele sau apolitice? Copiii lui mai 1968 / Rebelles ou apolitiques? Les petits-enfants de Mai 68 (Sabine Jainski, Ilona Kalmbach), Avort, cruciații contraatacă / Avortement, les croisés contre-attaquent / Abortion: The Pro-life Threat (Alexandra Jousset, Andrea Rawlins-Gaston).

Ediția din București are loc între 7 și 13 mai, iar filmele pot fi văzute în următoarele cinematografe și spații culturale: Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Institutul Balassi, Centrul Ceh, Institutul Cervantes, Muzeul Național al Literaturii Române și la Spațiul Public European. O parte dintre proiecții vor fi însoțite de întâlniri cu cineaști și actori, concerte și dezbateri pe temele aduse în discuție de filme.

Accesul la proiecțiile programate în sălile centrelor și institutelor culturale ale statelor membre partenere este gratuit. Biletele pentru filmele proiectate la cinematografe pot fi achiziționate de la casele de bilete ale acestora.

Spectacolul de gală este programat pentru seara de luni 7 mai, la Teatrul Național București, iar programul complet al proiecțiilor din cele opt orașe este disponibil pe ffe.ro.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene și al Biroului de Informare al Parlamentului European, sub egida EUNIC România, cu sprijinul ambasadelor şi al centrelor culturale ale ţărilor europene.

Sursă foto: www.inbluedefilm.nl.

