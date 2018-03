Cameron Diaz s-a retras din actorie

Cameron Diaz este o actriță foarte talentată și extrem de îndrăgită de public, remarcându-se în mod deosebit grație rolurilor sale din The Mask (Masca) și Îngerii lui Charlie. Din păcate, fanii lui Cameron Diaz îi vor duce îndelung dorul, deoarece actrița a ales să-și lase pe loc secund cariera și să stea departe de lumea cinematografică, iar decizia pare a fi definitivă.

Cameron Diaz, în vârstă de 45 de ani, s-a retras din actorie, iar dovada nu este doar faptul că ultimul film în care am văzut-o a fost Annie, în 2014, ci și declarația bunei sale prietene, Selma Blair: ”Am luat prânzul cu Cameron ieri și am discutat despre film. Mi-ar fi plăcut să am o secvență cu ea, dar ea s-a retras din actorie. Nu mai are nevoie să facă alte filme, are o viață grozavă acum. Nu știu ce ar face-o să se întoarcă” – a transmis aceasta pentru Daily Mail.

Decizia luată de Cameron Diaz se pare că are legătură cu viața personală. Actrița s-a căsătorit în 2015 cu chitaristul trupei Good Charlotte, Benji Madden, în vârstă de 39 de ani, și dorește să se focuseze pe mariajul său și să-i acorde toată atenția din lume soțului. În plus, la finele anului trecut s-a zvonit intens că actrița și chitaristul vor deveni părinți. Înițial, Cameron și Madden au lăsat să se înțeleagă că sunt hotărâți să adopte un copil, însă, se pare că actrița ar fi apelat la o tehnica de fertilizare în vitro pentru a rămâne însărcinată.

Sursă foto: Instagram