Nicolae Medforth-Mills i-a cerut Principesei Margareta să îi fie nașă de cununie

Fostul principe Nicolae a rugat-o pe mătușa sa, Principesa Margareta, să îi fie nașă de cununie, la nunta sa cu Alina Maria Binder din această toamnă.

Nepotul Regelui Mihai a vizitat, luni, Catedrala Reîntregirii Nemaului din Alba Iulia, în care au fost încoronați Regii Ferdinand și Maria.

„Sunt foarte emoționat, mă gândesc foarte mult la familia mea, mai ales anul acesta, nu numai pentru că este anul centenar, ci pentru că o să mă căsătoresc în acest an și mă gândesc la ei și la tot ce au făcut pentru țara noastră”, a declarat Nicolae Medforth-Mills, citat de Mediafax.

Fostul principe a vorbit și despre pregătirile de nuntă.

„De fapt, săptămâna trecută am scris o scrisoare către mătuşa mea, Principesa Margareta, am întrebat dacă… ne-ar face o onoare, de fapt, să fie naşa şi unchiul meu să fie naşul nostru la nuntă. Şi aştept un răspuns acum”, a spus el.

Totodată, Nicolae a afirmat că este optimist în ceea ce privește acceptarea invitaţiei făcute și că ar fi o mare onoare și vor fi foarte fericiți dacă va participa toată familia la marele eveniment.

El a precizat că pentru moment nu are emoții, dar cu siguranță va avea în luna septembrie.

„Oricum, e un moment foarte fericit pentru noi şi abia aşteptăm să sărbătorim împreună cu familia şi prietenii noştri”, a arătat Nicolae Medforth-Mills.

Nepotul Regelui Mihai se însoară pe 30 septembrie cu Alina Maria Binder, o româncă în vârstă de 29 de ani. Acestuia i-a fost retras titlul de principe şi a fost exclus din linia de succesiune la Coroana României a cărui custode este Principesa Margareta.

Sursă foto: Facebook