Mesajul Principelui Nicolae al României pentru soția lui, Alina

Principele Nicolae al României a transmis astăzi, pe o rețea de socializare, un mesaj emoționant pentru soția sa, Alina, care împlinește 30 de ani. Cei doi sunt căsătoriți din vara lui 2017 și formează un cuplu foarte sudat.

Iată mesajul lui Nicolae: “Astazi, 26 ianuarie, cea mai importanta persoana din viata mea, Alina, implineste 30 de ani. Ii doresc multa sanatate, zambete in fiecare zi si dorinte indeplinite. Ma bucur enorm sa am alaturi un o persoana asa cum mi-am dorit, o persoana care imi este in acelasi timp iubita, prietena si sfatuitoare. Sunt fericit să o susțin în toate aventurile și provocările vietii și să împărtășim impreuna toate momentele fericite. La multi ani, Alina!“.

Mesajul Principelui a venit însoțit de o fotografie oficială cu el și soția sa, Alina.