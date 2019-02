Nea Rață, prima declarație după ce a fost înlocuit la „Ferma”

Nea Rață a fost alături de Iulia Vântur, care a prezentat primele două sezoane din emisiune, dar și alături de Monica Bârlădeanu, care a prezentat ultimul sezon, însă acum, alături de Mihaela Rădulescu se găsește Cristian Bozgan. Nea Rață și-a petrecut vacanța în Ierusalim și Iordania și s-a întors cu forțe proaspete la propria lui fermă, cu toate că este dezamăgit că nu mai face parte din noul format al emisiunii care l-a consacrat:

„Am de reparat două tractoare, aici nu prea a plouat. Am fost la Mormântul Sfânt să mă rog. O viaţă are omul, am fost în vacanță să mă bucur şi eu de viaţă. M-am uitat la noul format al emisiunii «Ferma», de la Pro TV, însă nu aş vrea să comentez. Acum nu mai e vorba de o fermă şi nu mă bag în polemici. Dacă au vrut să schimbe formatul, eu ce să fac? Nu mă reprezintă, nu sunt om de show şi de televiziune. Dar roata se întoarce, Dumnezeu judecă, nu eu, poate voi reveni cu ceva nou. Deocamdată mă ocup cu afacerile, cu ferma mea, cu agricultura”, – a declarat nea Rață, pentru Click!

Sursă foto: PR