A murit Doina Cornea, fostă disidentă a regimului comunist

Doina Cornea, fostă disidentă a regimului comunist, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, anunțul fiind făcut în această dimineață de către jurnalistul Dorin Chioţea pe pagina sa de Facebook.

Doina Cornea s-a născut în 30 mai 1929 în Braşov. A fost publicist, traducător, profesor și asistent universitar la catedra de limba franceză a Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, iar în perioada comunistă s- preocupat să facă cunoscută situația României la nivel internațional, contribuind la difuzarea a nu mai puțin de 31 de texte şi proteste la radio “Europa Liberă”.

Ca urmare a implicării sale în lupta anticomunistă, în anul 1983, Doina Cornea și-a pierdut locul de muncă, a fost persecutată şi supusă unor anchete, interogatorii și bătăi. A participat activ la manifestațiile din 1990, din Piața Universității. De asemenea, Doina Cornea a fost o susținătoare îndârjită a Regelui Mihai, fiind decorată în 2009 cu cea mai înaltă distincţie a Casei Regale a României, “Crucea Casei Regale” pentru implicarea sa în lupta anticomunistă. Regele Mihai I a venit personal acasă la ea, în Cluj Napoca, pentru a-i înmâna decorația. „Nu mă aşteptam la această vizită şi sincer, mă bucur foarte mult. Am primit o decoraţie de la rege pentru că am promovat un spirit de libertate şi demnitate în România şi pentru activitatea crucială pe care am desfăşurat-o după Revoluţie” – spunea la vremea respectivă Doina Cornea.

Citește și – Tatăl Deliei Matache a fost operat. ”A fost o tumoră acolo”

Sursă foto: Libertatea