De câte ori nu i-am văzut împreună la toate evenimentele oficiale ale Casei regale, zâmbind, râzând, părând că se simt excelent unul în prezența celuilalt? Este lăudabil faptul că prințul Harry și ducesa de Cambridge se înțeleg de minune, însă care să fie realul motiv al acestei relații fără cusur?

Editorialista Amanda Killelea, de la tabloidul britanic Mirror, le-a analizat relația celor doi cumnați, evidențiind motivele armoniei dintre cei doi. Se pare că unul dintre motive ar fi faptul că Harry a crescut de la o vârstă foarte fragedă fără o figură maternă, iar alegerea fratelui său în ceea ce o privește pe Kate, ar fi fost cu siguranță pe placul mamei lor.

În plus, cei doi se știu de mai bine de 13 ani, de cât timp durează povestea de iubire dintre Kate și William. Așadar, relația lor a trecut și prin bune, și prin rele, iar aceste lucruri nu au făcut decât să-i unească.

Iar dacă analizăm ”poza de familie” a Casei Regale, putem observa că de fiecare dată Kate este flancată de William și Harry, care în permanență este la doar doi pași de cea care va purta coroana Marii Britanii.

Cel mai recent exemplu în acest sens este ceremonia de aniversare a 90 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta a-IIa. Harry, cunoscut ca un împătimit al distracției, un mare cuceritor și aventurier și Kate au râs mai tot timpul, iar ”vinovat” de buna dispoziție a fost fratele mai mic al Prințului William.

Și William și Harry, deși erau micuți, știu foarte bine că mama lor, regretata Prințesa Diana, nu s-a bucurat de sprijin la Palatul Regal, din momentul în care i-a trecut pragul, în 1981, atunci când l-a luat de soț pe Prințul Charles. Și William și fratele său au hotărât ca ducesa de Cambridge să nu îndure același tratament departe de casă și fac tot ce le stă în puteri pentru a o face pe Kate să se simtă parte din familie.

”Harry este foarte sensibil în ceea ce privește faptul că ducesa de Cambridge trebuie să facă față unui rol pentru care nu a fost născută. Realizează că exact asta s-a întâmplat și cu mama lui, numai că ea era mult mai tânără. Este alături de Kate și își dă seama prin ce trece. Și nu este atât de ușor pe cât pare pentru Kate”, apreciază expertul în probleme ale Casei Regale, Ingrid Seaward.

Din momentul în care Kate s-a logodit cu William, în 2010, Harry (31 de ani), a fost un confident constant și prieten al cumnatei lui.

Iar după nunta regală din 2011, Harry a devenit și mai conștient de rolul pe care îl joacă în viața lui Kate: ”O soră mai mare este ceva foarte drăguț. Am ajuns să o cunosc destul de bine pe Catherine, iar acum că a devenit parte din familie, sunt foarte nerăbdător să o iau sub aripa mea protectoare. Sau poate ea mă va lua sub aripa ei protectoare”, declara Harry în 2011.

Foto: Hepta.ro