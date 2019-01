Motivul pentru care Oprah Winfrey nu a avut niciodată copii

Chiar dacă, la sfârșitul lunii ianuarie, Oprah Winfrey va împlini 65 de ani, aceasta nu regretă deloc că până la această vârstă nu a făcut copii. Vedeta de televiziune a declarat că nu a avut niciodată instinct de mamă, cu toate că îi plac copii.

„N-am crezut niciodată că instinctul matern este pentru mine. Îmi plac copiii, dar îmi plac ceva de genul: Bună, puștiule, ok, acum du-te de aici! Îmi plac copiii atunci când pot să îmi vorbească și să îmi spună ce problemă au. Asta înseamnă pentru mine a avea copii”, a spus Oprah Winfrey, la un eveniment special pentru o școală de fete din Africa, potrivit People.

Într-un alt interviu, Oprah a mărturisit că nu ar avea răbdare să crească un copil

„Nu am dorit să am copii. Nu aș fi fost o mamă bună pentru acei copii. Nu am răbdare. Am răbdare pentru cățeluși, dar și răbdarea pentru ei îmi trece repede”, a dezvăluit producătoarea TV.

Alegerea vedetei de a nu avea copiii poate fi justificată de copilăria grea pe care aceasta a avut-o. Oprah a avut o copilărie săracă, iar la vârsta de nouă ani, a fost abuzată sexual de unchiul ei, un văr și un prieten de familie. La 14 ani, vedeta a mai trecut printr-un moment tragic: a rămas însărcinată, iar fiul ei a murit curând după naștere. Oprah a făcut această dezvăluire în show-ul său tv, iar din cauza acestor tragedii, vedeta a luat decizia de a nu deveni niciodată mamă.

Oprah Gail Winfrey este o realizatoare de televiziune americană, cunoscută mai ales pentru serialul talk-show care îi poartă numele „Oprah Winfrey Show”. Oprah, la 19 ani, a devenit primul corespondent de presă afro-american.

