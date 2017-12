Monica Bârlădeanu va prezenta noul sezon din “Ferma vedetelor”. Ce a declarat actrița

Monica Bârlădeanu a pus pauză carierei sale cinematografice din Los Angeles pentru a se reântoarce în România unde va prezenta, alături de Nea Rață, noul sezon al emisiunii Ferma Vedetelor.

Monica Bârlădeanu este un om de televiziune complet, care a avut parte de roluri în seriale și filme de maxim succes, precum Lost, Nip/Tuck, Francesca sau Closer to the Moona, însă a trecut și prin rolul de producător, iar acum de prezentator, având misiunea de a transforma 12 vedete în adevărați fermieri.

“Unul dintre motivele principale pentru care am ales proiectele în ultima vreme au fost mereu legate de oamenii cu care aș vrea să lucrez, pentru că simt că în procesul creativ descopăr prin ei ceva nou și despre mine. Deși nu văzusem „Ferma vedetelor” până când mi s-a propus să prezint noul sezon și nici nu contemplam la un retur în televiziune, când am întâlnit echipa și am urmărit sezoanele anterioare, mi s-a părut absolut de neratat această nouă provocare. Vorbim de o producție TV unde 12 celebrități vor trece prin încercări care în final sper să îi aducă în punctul în care au revelații de natură foarte personală, alături de o echipă atât de rabdătoare, dedicată și formată din oameni sensibili. Acest show de televiziune are toate premisele ca toate aceste descoperiri, atât ale concurenților, cât și ale mele, să se întâmple chiar sub ochii telespectatorilor. Eu abia aștept să înceapă filmările, am bagajele deja făcute, gata să traversez Oceanul și să dau start-ul acestei competiții. Simt că nimic nu va mai fi la fel pentru niciunul dintre noi după ce ne vom întoarce de la fermă” – a declarat Monica Bârlădeanu.

Noul sezon Ferma vedetelor își propune să se reîntoarcă la natură, la peisaje mioritice, la o viață simplă și plină de satisfacții, fără confortul lumii moderne, fără internet, telefoane mobile și fără nicio legătură cu lumea exterioară. Cele 12 vedete care sunt obișnuite cu un stil de viață luxos vor trebui să conviețuiască într-un spațiu mic, să își producă propria hrană și să execute sarcinile date de Nea Rață – se arată în comunicatul de presă trimis de Pro TV.

Citește și – Monica Bârlădeanu: Despre iubiri, despărţiri, oameni şi melci