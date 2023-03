Cele mai frumoase ținute la Billboard Women in Music Awards. Lana del Rey a atras toate privirile

Billboard Women in Music Awards a avut loc pe 1 martie în Los Angeles, California. Mai multe vedete precum Heidi Klum, Becky G și Dove Cameron au întors toate privirile încă din prima clipă în care au pășit pe covorul roșu.

Evenimentul are loc anual ca recunoaștere a femeilor din industrie și a contribuțiilor și realizărilor lor. Anul acesta, gazda Billboard Women in Music Awards a fost actrița Quinta Brunson.

Artistele, onorate la Billboard Women in Music Awards

Mai multe celebrități, printre care Heidi Klum, Erika Jayne și Victoria Monet au strălucit pe covorul roșu, înainte de începerea ceremoniei.

Anul acestea, marile câștigătoare au fost SZA, care a fost aleasă și Femeie Anului de către Billboard, Becky G, care a primit premiul Impact și Lana del Rey, recompensată cu Visionary Award, notează Billboard.

Kim Petras a primit premiul Chartbreaker Award, în timp ce Latto a fost recompensată cu premiul Powerhouse.

Premiul Icon i-a fost înmânat artistei Ivy Queen, Lainey Wilson a fost numită Rulebreaker.

Rosalia a fost onorată cu premiul Bose’s Producer of the Year, iar grupul TWICE, cu premiul Breakthrough.

Cele mai frumoase ținute ale celebrităților

Lana del Rey a arătat spectaculos într-o rochie galbenă, la Billboard Women in Music. Artista a strălucit într-o rochie de dantelă galbenă, cu model paisley și franjuri, cu detalii florale la mâneci, gât și tiv. Cântăreața a completat look-ul cu o curea galbenă și sandale aurii.

Lana a ales să își doar o parte din păr, cealaltă jumătate lăsând-o liberă. Machiajul a fost unul simplu: un creion eyeliner, cu ruj nud și tonuri aurii la ochi.

Și Heidi Klum a avt o apariție senzațională la celebrul eveniment.

Supermodelul în vârstă de 49 de ani și-a arătat silueta perfectă într-o rochie galbenă, pe umeri, decorată cu flori roșii pe partea din față. Vedeta a completat look-ul cu o haină albă cu aceleași flori roșii, precum și cu o pereche de sandale albe.

Potrivit Daily Mail, a fost nevoie de trei persoane care să o ajute să îmbrace această rochie, pentru a evita orice fel de defecțiune a ținutei.

Și Kim Petras a avut un look ideal: o rochie bronz, cu mănuși de latex arămii. Cântăreața în vârstă de 30 de ani a făcut istorie de curând, fiind prima femeie transgender care a câștigat un premiu Grammy, pentru piesa ei „Unholy”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cele mai frumoase ținute ale vedetelor care au participat la Billboard Women in Music.

