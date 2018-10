Mirela Vaida, dezvăluiri din copilărie: „Mă aducea foamea acasă”

Mirela Vaida, în vârstă de 36 de ani, se consideră a fi fost un copil foarte curajos, dar li buclucaș: „Eram descurcăreaţă, mă aducea foamea acasă, veneam zgâriată pe faţă, veneam bătută. Aventuri am avut tot timpul pentru că am fost un copil neliniştit. Un copil care pleca seara şi venea dimineaţa. Nu ştiam pe unde umblu, pe unde vin. Parcă nici lumea nu era aşa de stresată. Ai mei nu îşi făceau probleme dacă nu vin că ştiau că pe undeva, prin vecini, lumea ştie de mine. Da, (mă băteau părinţii) pe vremea mea era legal şi, cumva, a fost bine. Era vorba aia, unde dă mama creşte şi mama nu dădea mult, dădea exact cât trebuie, unde trebuie. Noi am crescut în sistemul vechi undeva, în sistemul clasic românesc”, – a spus Mirela Vaida la Antena Stars.

Mirela Vaida se descurcă de minune în postura de mamă și susține că nu apelează la educația prin violență: „Nu pot, nu mă lasă nici sufletul, e altă educaţie, pentru că ăştia sunt alt gen de copii. Ce pot să mai fac e să ţip că atât mi-a mai rămas şi să îi trimit în camera lor sau să îi pedepsesc să nu le dau, nu ştiu, desene, jucării. Nu mai merge ca pe vremea noastră pentru că sunt altfel copiii crescuţi. Sunt destul de emancipaţi, destul de…. au replici, îţi dă peste gură prin replică, ţi-o întoarce. La 3 ani am discuţii cu fiica-mea despre haine, despre fiţe, despre ce vrea să facă, despre ce nu are chef să facă”, – a dezvăluit Mirela Vaida.

