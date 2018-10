Dovada clară că Iulia Vântur și Salman Khan au o relație apropiată

Iulia Vântur și Salman Khan nu au vorbit niciodată despre relația lor, cu toate că în presă au apărut de-a lungul timpului diferite argumente care o confirmă. De curând, Salman Khan a susținut debutul Iuliei într-un film indian printr-o postare pe contul său de Instagram, însă dacă aceea ar putea fi confundată cu o demonstrație sinceră de prietenie, iată că ultimele imagini sunt mai mult decât grăitoare.

Atât Iulia Vântur, cât și Salman Khan au postat pe Instagram niște fotografii cu câinele starului de la Bollywood care a murit. În imaginile respective cei doi apar în același living, probabil în casa actorului, pe aceași canapea, cu un decor identic pe fundal: „U taught us love… My love. Rest in peace, My love. U will always live in my heart” (n.r. Ne-ai învățat ce este dragostea, iubirea mea. Odihnește-te în pace, iubirea mea. Vei trăi mereu în inima mea”, – a scris Iulia Vântur pe Instagram. Vezi imaginile în galeria foto!

View this post on Instagram My most beautiful my love gone today. God bless her soul. A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Oct 18, 2018 at 10:12am PDT

