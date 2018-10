Gina Pistol a dezvăluit care este secretul dietei sale. A exclus două alimente importante

Gina Pistol, care în curând va împlini 37 de ani, reușește să-și mențină o siluetă impecabilă. Cu toate că este înconjurată de cele mai delicioase preparate, prezentatoarea TV se abține și face față cu bine provocărilor culinare: „Când chefii se mai gândesc să gătească câte ceva mă abțin, însă sunt om și poftesc, deci nu este chiar ușor. În platou, la filmările ‘Chefi la cuțite’ miroase foarte bine, pentru că se gătește la foc continuu, iar concurenții surprind cu multe rețete inedite. Așa este viața de prezentator al celui mai iubit show culinar… ești înconjurat de multe tentații”.

Gina Pistol a decis de curând să fac niște schimbări radicale în meniul său care, alături de sport, se dovedesc a fi benefice siluetei sale: „Am renunțat la gluten și lactoză, pentru că am intoleranță la ele, și am evitat să consum produse cu zahăr. Chiar dacă eu iubesc lactatele, mai ales laptele și brânza de capră, ce erau și singurele pe care le consumam de altfel, nu le-am mai inclus în dieta mea. În ceea ce privește carnea, nu a fost o trecere bruscă, pentru că eu oricum mâncam carne foarte rar. Mai mult curcan și pui, iar acum consum uneori doar pește și fructe de mare. În rest, multe legume, fructe, gătite sau crude și… hidratare, un aspect foarte important. Mă simt mult mai bine cu acest stil de viață. Am mai multă energie și observ că tenul meu arată mult mai luminos, pielea este mai strălucitoare” – a declarat Gina Pistol, conform Libertatea.

Sursă foto: Instagram