Mesajul răvășitor postat de fiul lui Andrei Gheorghe. Îți dă fiori!

Fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, Maximilian, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în numele tatălui său, mesaj în care explică, într-o oarecare măsură, tragica moarte a acestuia.

Tânărul a scris un text cu o mare încărcătură emoțională, într-un mod autentic și dramatic, folosindu-se de expresii și cuvinte pe care regretatul Andrei Gheorghe le avea în vocabular. Mesajul a devenit viral și a șocat cititorii care, dacă nu ar fi cunoscut autorul, ar fi putut garanta că este reproșul adresat de Andrei Gheorghe umanității: “Am plecat, băi, scârnăviilor! Nu, băi, idioţilor, nu mi-am înscenat moartea. Am murit ca să muriţi voi de ciudă că n-o să aflaţi niciodată dac-a fost sau nu supradoză. A fost supradoză de viaţă, băi, imbecililor! Viermi de pământ ce sunteţi, îngrămădiri de incertitudini şi erori, lepădături ale universului! Pupa-ţi-aş tălpile tale, Pascal, că bine le-ai zis! Aaaaah, faceţi 13-14 că nu ştiţi cine e Pascal, nu ştiţi cine e Dostoievski, nu ştiţi cine e Bukowski? Dar ştiţi să măbociţi mioritic, că ce băiat bun era arogantu’ şi infatuatu’ ăla, unicul şi supremul om de radio şi TV. Halal să-ţi fie, naţiune de bocitoare!”, – punctează Maximilian ca replică la faptul că s-a zvonit că Andrei Gheorghe ar fi murit ca urmare a unei supradoze.

“Unde decedaţii mă-sii eraţi, când aveam nevoie de voi, băi, Adriane, băi, Dane, băi, Sorine, băi, Dinule (cu tine mă socotesc, curând)? Ai dracu’ cu corul vostru de bocitoare! Cum v-aţi găsit voi, dintr-o dată, în dressing room, chiloţii ăia de care vă trăgeaţi cu mine, artiştilor şi beţivilor, mogulilor şi sărăntocilor, majoretelor şi midinetelor, curvelor şi vagabonzilor, latrinelor şi caporalilor de presă care sunteţi! Cu câtă ură m-aţi iubit şi cu câtă dragoste m-aţi urât, băi, secăturilor? Uite că n-am ieşit la pensie. Mă autocitez, din memorie: noi, ăştia vechii, dacă ne zgârii puţin, descoperi nişte tipi care cred că, dacă ies la pensie, primesc un ceas. Odată credeam că, după ce termin şcoala, se termină viaţa şi ieşim la pensie. Uite că v-am scos pe voi la pensie, zărghiţilor! M-am dus să trollez dumnezei şi satane, să fac mişto de sexul îngerilor şi s-o caut prin infern, purgatoriu şi paradis pe târfa aia de Beatrice a lu’ Dante. Am trecut la next level” – a scris în completare fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe.

Sursă foto: arhivă Unica