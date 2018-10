Mesajul dureros transmis de mama Laurei Stoica la 12 ani de la moartea fiicei sale

Laura Stoica, considerată cea mai bună voce rock feminină a muzicii românești, a murit pe data de 9 martie 2006, într-un cumplit accident de mașină în care și-a pierdut viața și iubitul acesteia, Cristian Mărgescu. Laura Stoica era însărcinată în trei luni și urma să se căsătorească, însă destinul său a fost curmat brusc pe drumul de întoarcere de la un concert ce avusese loc în Urziceni. Astăzi, Laura Stoica ar fi împlinit ani 51 de ani.

Cu toate că de atunci a trecut mai mult de un deceniu, mama Laurei, Elena Stoica, vorbește cu greu despre cumplita pierdere trăită: „Cei 12 ani fără Laura, au trecut așa pur și simplu. În permanență îmi aduc aminte de ea, realizez că nu mai printre noi, regret, dar nu pot schimba nimic. Nu pot să spun decât: Doamne, dă-mi puterea să merg mai departe, să fac ceea ce trebuie să fac eu. Să-mi îndeplinesc și eu destinul meu. Ea și l-a împlinit pe al ei. Asta a fost”, – a transmis mama Laurei Stoica în cadrul emisiunii Prietenii de la 11 de la Antena 1.

Elena Stoica a găsit puterea în credință și în Dumnezeu pentru a trece peste pierderea fiicei sale: „Nu știu cum am trecut peste moartea Laurei. Puterea lui Dumnezeu este foarte mare. Pur și simplu, nu am realizat ce se întâmplă. Și în momentul în care îmi venea în minte întrebarea „De ce, Doamne?”, îmi spuneam „Doamne, tu știi, tu știi de ce a trebuit să se întâmple așa. Și asta e, așa am luat-o. Iar mai târziu am avut ocazia să citesc câteva cărți din care am înțeles că există un destin pentru fiecare. Și în momentul în care l-am împlinit, nu contează cât de sănătoși suntem, în ce condiții suntem, ceva trebuie să apară. Destinul aranjează lucrurile în așa fel încât acel om să poată să plece. Și după ce am înțeles asta, sunt liniștită, pentru că știu că acolo unde este, e bine. Și dacă eu m-aș crampona de chestia asta, simt că aș fi egoistă pentru că aș vrea (să fie altfel) pentru binele meu, nu pentru binele ei. Ea a ales binele ei. Mulțumesc mult lui Dumnezeu că a adus în calea mea oameni care m-au ajutat să înțeleg lucrurile astea”, – a mai spus mama Laurei pentru sursa citată.

Sursă foto: Libertatea