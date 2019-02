Meghan Markle a dezvăluit ce îi lipsește cel mai mult pe timpul sarcinii

Meghan a recunoscut că după ce a fost într-o vizită oficială la Bristol, unde este foarte frig în această perioadă, i-ar fi plăcut să poată merge la o sesiune relaxantă de yoga.

Într-o discuție cu admiratorii care au mers să îi întâmpine pe ducii de Sussex la Bristol, Meghan a întâlnit în public o persoană care este fan yoga.

„Ce fel de yoga practici?” a întrebat ducesa.

„Funcționează pentru minte și trup, așa că este ok. O ședință ar fi fantastică acum”, a mai spus ea.

Soția lui Harry a susținut întotdeauna yoga, alături de mama sa, Doria Ragland, care este instructor în Los Angeles.

„Yoga îmi place cel mai mult. Mama mea este instructor de yoga și am început să practic alături de mama pe când aveam șapte ani. Am fost un copil care se împotrivea. Dar ea a spus: Floricico, îți vei găsi practica – doar acordă-i timp. În colegiu am început să o practic cu regularitate”, a declarat Meghan pentru Best Health Magazine.

Se pare că ducesei îi place atât de mult să practice yoga, încât noua sa casă din Windsor include un studio de yoga.

