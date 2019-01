Meghan Markle a dat sfaturi vestimentare femeilor nevoiașe, într-o ținută de peste 5.000 lire sterline

Meghan, care este însărcinată cu primul ei copil, a vizitat Smart Works, ce are sediul la Spitalul St. Charles din Kensington, o organizație ce oferă haine pentur interviuri și programe de formare profesională pentru femeile aflate în dificultate.

Ducesa, în vârstă de 37 de ani, a purtat un palton semnat Oscar de la Renta ce are o valoare de 2.600 lire sterline, o rochie de maternitate de la casa de modă Hatch care costă 179 lire sterline și o pereche de cercei ce au fost evaluați la suma de 315 lire sterline.

De asemenea, ea a purtat o geantă din colecția Victoriei Beckham, cu un preț de aproximativ 1.700 lire sterline și o pereche de pantofi de 500 lire sterline.

In the @SmartWorksHQ Dressing Room, The Duchess helped Patsy style an outfit for her new job.

The award-winning charity helps unemployed women in their upcoming interviews by offering them an outfit to wear and 1:1 coaching. pic.twitter.com/BZHDK01FeF

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 10, 2019