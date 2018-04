Mariah Carey a vorbit despre lupta ei cu tulburarea bipolară pentru prima oară, într-un interviul acordat revistei People.

Artista a mărturisit că a luat decizia de a apela la terapie și tratament pentru tulburarea bipolară de tip II după mulți ani de suferință în tăcere: “Până de curând am trăit în negare și izolare și în frică constantă. A fost o povară prea grea și pur și simplu nu am mai putut face asta. Am căutat și am primit tratament, m-am încojurat de oameni pozitivi și m-am întors la ceea ce îmi place – să scriu melodii și să fac muzică” a spus Mariah Carey pentru People.

Cântăreța americană a fost diagnosticată cu această afecțiune în 2001, în urma unei căderi nervoase, dar nu a vrut să accepte asta pentru mult timp,

“Acum iau un tratament care pare a fi destul de bun. Nu mă face să mă simt obosită sau fără chef de viaţă. Să găsesc un echilibru este lucru cel mai important” a continuat ea, precizând că este o formă mai puțin severă a bolii, care implică perioade de depresie și hiperactivitate.

„Pentru mult timp am crezut că am o tulburare gravă a somnului. Dar nu era o insomnie normală şi nu stăteam lungită să număr oi. Munceam, munceam şi munceam… Eram irascibilă şi cu o frică permanentă să nu dezamăgesc oamenii. S-a dovedit că aveam un fel de manie. Cred că episoadele mele depresive s-au caracterizat prin faptul că aveam foarte puțină energie” a mai spus Mariah Carey.

Sursa foto: northfoto.com