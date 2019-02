Lisa Sheridan, actrița din serialul „CSI: Miami”, a murit la doar 44 de ani

Lisa Sheridan a fost găsită moartă în locuința sa din New Orleans, iar impresarul său a confirmat tragica veste: „Cu toții au iubit-o pe Lisa foarte mult și suntem devastați pentru că am pierdut-o. A trecut în neființă luni dimineață, acasă, în apartamentul ei din New Orleans. Așteptăm expertiza legiștilor pentru a afla cauza morții”, – a declarat Mitch Clem, impresarul actriței, pentru revista People.

Cauza morții nu este încă elucidată, însă impresarul său dezminte zvonurile conform cărora Lisa Sheridan s-ar fi sinucis: „Familia a confirmat fără echivoc faptul că nu este o sinucidere. Orice acuzație care susține contrariul este 100 la sută nefondată” – a ținut să precizeze acesta pentru sursa citată.

Lisa Sheridan nu s-a căsătorit niciodată, însă a fost logodită la începutul anilor 2000 cu Ron Livingston, actorul care a jucat în serialul „Sex And The City”. Lisa Sheridan a mai jucat în „The Mentalist”, „Invasion”, „Journeyman”.

Sursă foto: Northfoto