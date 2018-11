Jaden, fiul lui Will Smith, a recunoscut că este homosexual

Jaden a susțint că iubitul său este Tyler, The Creator, care a fost și gazda festivalului.

„Vreau să vă spun, Tyler nu vrea să spună nimănui, dar Tyler este iubitul meu și a fost iubitul meu întreaga mea viață”, a strigat Smith în fața publicului.

În timp ce fiul lui Will Smith făcea anunțul, Tyler a roșit.

Tyler, The Creator a fost oarecum evaziv privind sexualitatea sa în trecut, recunoscând până la urmă că este bisexual.

În iulie 2017, acesta a lansat piesa „Flower Boy”, iar fanii au observat imediat că unele versuri făceau referire la homosexualitatea rapperului.

Într-o piesă numită „I Ain’t Got Time”, Tyler spune: „Sărut băieți din 2004”. De asemenea, într-un alt single, el susține că s-a chinuit să ascundă cine este: „Adevărul este, de când eram copil am crezut că este o fază…Dar continuă”.

Acum, și Jaden Smith și-a recunoscut homosexualitatea.

Jaden Christopher Syre Smith este un actor, rapper, compozitor și dansator american. Părinții lui sunt Will Smith și Jada Pinkett Smith. El este fratele mai mare al actriței Willow Smith și fratele vitreg al lui Trey Smith.

A debutat ca actor în filmul din 2006 „The Pursuit of Happynees”, și a mai jucat în „The Day the Earth Stood Still” și „The Karate Kid”, un remake al filmului din 1984. Smith a cântat, alături de căntârețul canadian Justin Bieber în piesa ,,Never say Never”.

