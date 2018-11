Nicki Minaj a flirtat cu Michael B Jordan, în fața publicului la People’s Choice Awards

În timp ce accepta premiul pentru „Artistul anului 2018” la gala People’s Choice Awards, pe 11 noiembrie, Minaj a aruncat o replică către Jordan.

În fața întregii mulțimi, cântăreața de 35 de ani a spus: „Hey, cum sunteți în seara aceasta? Am spus, cum sunteți în această seară? Îl mulțumesc Donatellei Versace pentru această ținută… Și îi sunt recunoscătoare lui Michael B Jordan pentru că mă va scoate la o întâlnire în aceast seară”.

Nicki Minaj won Album of the Year at the #PCAs and her acceptance speech included the summoning Michael B Jordan pic.twitter.com/twXtHP8w3G

