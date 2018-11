Nicki Minaj și „Avengers”, marii câștigători ai People’s Choise Awards

Fanii au avut ocazia să își voteze favoriții din muzică, filme, televiziune și digital.

Astfel, Victoria Beckham a fost aleasă „fashion icon”, iar Nicki Minaj a fost desemnată „artistul anului 2018”.

Lista completă a câștigătorilor

Campionul People – Bryan Stevenson

Fashion Icon – Victoria Beckham

People’s icon – Melissa McCarthy

Filme

Filmul anului 2018 – „Avengers: Infinity War”

Filmul de comedie al anului – „The Spy Who Dumped Me”

Filmul de acțiune al anului – „Avengers: Infinity War”

Actrița anului – Scarlett Johansson, „Avengers: Infinity War”

Actorul anului – Chadwick Boseman, „Black Panther”

Starul filmelor de acțiune – Danai Gurira, „Black Panther”

Televiziune

Show-ul anului: Shadowhunters: The Mortal Instruments

Starul masculin al anului – Harry Shum, „Shadowhunters: The Mortal Instruments”

Starul feminin al anului – Katherine McNamara, „Shadowhunters: The Mortal Instruments”

Show-ul competițional al anului – „The Voice”

Cel mai bun talk show de noapte – „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”

Cel mai bun reality show: „Keeping up with the Kardashians”

Starul tv al anului – Khloe Kardashian, „Keeping Up with the Kardashians”

Cel mai bun show sci-fi fantasy – „Wynonna Earp”

Muzică

Albumul anului – „Queen” – Nicki Minaj

Artista anului – Nicki Minaj

Artistul country al anului – Blake Shelton

Grupul anului – BTS

Turneul anului – Taylor Swift, „Reputation Tour”

