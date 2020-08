Ioana Ginghină, la un pas de a părăsi România. Motivul actriței pentru o astfel de decizie

Ioana Ginghină a făcut recent o dezvăluire neașteptată pe rețelele de socializare. Pentru prima oară, îndrăgita actriță povestește că era la un pas să părăsească țara din cauza lipsei de educație a românilor.

Se pare că vedeta a fost profund dezamăgită de atitudinea unor persoane care sunt lipsite de bun simț și refuză să aibă un compoartament civilizat în societate.

„Ți-am povestit când am simțit prima dată că vreau să plec din țara asta? Eram acum aproximativ 10 ani, în parc la Moghioroș, cu Ruxandra, care avea la vremea aceea în jur de 2 ani. Am ajuns în parc, la un loc de joacă care avea si zona cu nisip, am scos găletușa, formele și lopățelele și ne-am pus pe jucat.

Într-un moment de neatenție de câteva secunde, o văd pe Ruxi că bagă ceva în gură, credeam că e o piatră, ceva și disperată i-am băgat mâna în gura să o scot… Nu era o piatră, era un muc de țigară, aruncat acolo, în groapa de nisip pentru copii”, a povestit actrița, într-o postare pe pagina sa de Instagram.

Ioana Ginghină s-a simțit atunci extrem de mâhnită și de deranjată de incident și începuse să se gândească foarte serios la varianta plecării din România.

„Instantaneu mi s-a făcut greață, apoi m-au luat nervii și am realizat că trebuie să mă car din țara asta, dacă vreau ca Ruxandra să trăiască civilizat”, a mai mărturisit vedeta.

