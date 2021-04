Dorian Popa s-a vaccinat anti-COVID-19! Momentul, postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare

Dorian Popa este unul dintre cei mai populari și îndrăgiți actori, cântăreți, vloggeri și influenceri din România. El s-a vaccinat recent împotriva COVID-19, momentul fiind surprins și postat pe pagina de Facebook gestionată de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-10 (CNCAV).

Artistul a făcut un vlog în care a arătat oamenilor cum s-a vaccinat. El a fost foarte relaxat când a primit vaccinul, menționând că nici nu a simțit înțepătura. Ulterior, el a explicat de ce a ales să facă acest vaccin, menționând că și mama lui urmează să fie vaccinată. De asemenea, a spus că fratele lui, care este medic în Germania, l-a sfătuit să facă vaccinul.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Totodată, a ținut să sublinieze faptul că nu a fost plătit să promoveze campania de vaccinare, decizia lui de a face acest vlog fiind doar de transparență față de urmăritorii lui.

Citește și: Cine o consolează pe Jennifer Lopez după despărțirea de Alex Rodriguez

Artistul a spus că a făcut acest lucru pentru sănătatea lui, dar și pentru a contribui la revenirea la normalitate a lumii. „Eu cred cu tărie că acest vaccin ne va duce către o normalitate mai rapidă, ca să spun așa”, a povestit el, citat de Digi24. „Am făcut vaccinuri pentru toate bolile nebune, de ce nu aș vrea să fac și acest vaccin în ideea că poate vom ajuta lucrurile să meargă mai repede… De ce să amânăm?”

Mai mult, el a adus aminte de toate vaccinurile pe care a trebuit să le facă atunci când a plecat în Africa și Asia: „Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!”.

Artistul s-a vaccinat cu serul de la Pfizer și BioNTech. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în lumea asta oameni care muncesc pentru ca noi să fim bine”.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro