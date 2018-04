Benicio del Toro a fost numit președintele juriului Un Certain Regard, la Cannes

Iubitor de filme și actor briliant, devotat în totalitate artei sale, Benicio del Toro a fost numit președintele juriului secțiunii Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes.

Cu opt ani în urmă, Benicio del Toro, Tim Burton și ceilalți membri ai juriului au acordat Palme d’or directorului thailandez Apichatpong Weerasethakul Uncle Boonmee pentru filmul „The One Who Can Recall His Past Lives”.

Născut în Puerto Rico și crescut în Pennsylvania, del Toro este un artist fără limite. Este un mare admirator al lui Jean Vigo și Charlie Chaplin și i-ar fi plăcut să o întâlnească pe Bela Lugosi, Lon Chaney, Toshiro Mifune sau Humphrey Bogard.

În anul 2008, Benicio a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Cannes, pentru partitura din filmul lui Steven Soderbergh “Che”, iar, în 2012, a debutat ca regizor pe Croazetă cu “El Yuma”, unul dintre scurtmetrajele filmului omnibus “7 Days in Havana”, inclus în competiţia Un Certain Regard.

În 2001, Benicio Del Toro a câştigat Oscarul pentru cel mai bun rol secundar cu partitura interpretată în filmul “Traffic”, de Steven Soderbergh, şi ulterior a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din “21 Grams”, de Alejandro Gonzalez Innaritu. Del Toro a colaborat din nou cu Steven Soderbergh la biografia ecranizată a lui Che Guevara. Acel rol i-a adus trofeul pentru interpretare la gala Goya 2009. În ultimii ani, starul hollywoodian s-a remarcat în mai multe producţii de succes, precum “Omul-lup/ The Wolfman”, “Brutele/ Savages”, “Thor: Întunericul”, Jimmy P.”, “Gardienii galaxiei/ Guardians of the Galaxy” şi “Sicario”.

În fiecare an, secţiunea Un Certain Regard prezintă o serie de filme cu viziuni şi stiluri diverse, originale şi diferite, care caută recunoaştere internaţională. Aproximativ 20 de filme concurează anual pentru premiile acestei secţiuni.