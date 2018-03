EXCLUSIV. Elena Ionescu a dezvăluit sexul și numele bebelușului pe care-l așteaptă

Elena Ionescu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Îndrăgita artistă, fostă componentă a trupei Mandinga, și-a întâlnit sufletul pereche, s-a căsătorit civil și se pregătește să devină mamă. Alesul inimii sale este un cunoscut model și manechin pe nume Dragoș Răzvan Stanciu, iar povestea lor de dragoste pare desprinsă dintr-un film. De ce spunem asta? Ei bine, vă invităm să aflați răspunsul din interviul pe care frumoasa brunetă l-a acordat în exclusivitate pentru Unica.ro!

Unica: Cum decurge sarcina? Ce s-a schimbat în stilul tău de viață de când ai aflat că ești însărcinată?

Elena Ionescu: Sunt însărcinată în aproape 6 luni. Am o sarcină foarte ușoară, sunt norocoasă. Nu am avut vărsături, grețuri și nici pofte. În plus, până acum am luat în greutate doar 5 kilograme, cred că am o genă bună și sper să nu ma îngraș de acum încolo. În mare nu s-au schimbat multe lucruri. Fac în continuare sport, dar nu la aceași intensitate ca înainte. Acum fac sport împreună cu Dragos, alergăm ușor și facem și acasă exerciții, pentru că, da, ne-am mutat împreună.

Vei naște natural sau prin cezariană?

Eu mi-aș fi dorit foarte mult să nasc natural, însă nu pot deoarece am făcut în trecut o operație la ochi și nu am permisiunea medicului, așa încât voi fi nevoită să nasc prin cezariană.

Va fi fetiță sau băiat? V-ați gândit deja la numele pe care-l va purta?

Va fi băiețel și am hotărât să-l cheme Răzvan, ca pe tatăl lui. Este un nume frumos și oricum el nu îl folosește, pentru că și eu și prietenii îi spunem Dragoș. Așa că îl vom alinta Răzvănel. Pentru noi este important să fie sănătos, să-i fim alături și să-i acordăm toată atenția și educația necesară.

Te vezi o mamă severă, blândă, îngăduitoare?

Mă văd câte puțin din fiecare. Cred că instinctul matern se dezvoltă pe parcurs, dar indiferent câtă dragoste i-aș oferi copilului și câte grijă i-aș purta, nu aș vrea să-i îngădui chiar orice, doar pentru că este copilul meu. Cred că fiecare faptă și situație o voi judeca la momentul respectiv și o voi aborda în consecință.

Care sunt calitățile pe care ți-ai dori ca cel mic să le preia de la voi?

Uite, la asta chiar nu m-am gândit. Înțelepciunea ar fi prima calitate, în rest va fi cum vrea Dumnezeu. Până la urmă este mult mai important să fie sănătos. Nu conta dacă era fetiță sau băiat, conta să fie sănătos și nici nu ne-am propus ca, dacă va fi băiat, să mai facem copii până vine o fetiță. Totul se va întâmpla firesc, așa cum va vrea Dumnezeu, la fel cum a fost și relația noastră.

Cum v-ați cunoscut tu și Dragoș si când a luat naștere povestea voastră de dragoste?

Ne-am cunoscut în Turcia, în timp ce ne aflam într-un Press Trip în Antalya, însă, partea interesantă este că atunci, mai mult de un salut, nu a fost nimic între noi. Abia ne-am reținut numele. Ulterior, la câteva luni, ne-am întâlnit în parc pentru că, se pare, făceam sport în același loc. Dându-ne seama că ne cunoșteam deja și având această pasiune comună, am început să comunicăm și apoi să facem sport împreună. Și de aici până la a ne da seama că suntem compatibili, ne completăm reciproc și avem multe lucruri în comun nu a mai fost decât un pas. Ceaa ce trăiesc cu el nu am mai trait niciodată până acum: nouă ne plac aceleași lucruri, aceleași filme, aceleași cărți, avem aceleași gusturi culinare, avem același stil de viață, ba chiar avem și același program de somn.

Când și cum a avut loc cererea în căsătorie?

În momentul când am aflat că sunt însărcinată, amândoi am considerat că este firesc să fim și căsătoriți atunci când vine pe lume copilul. Deja ne mutasem împreună, ne înțelegeam de minune, petrecusem o vacanță împreună în Grecia, de fapt, atunci s-a și întâmplat să rămân însărcinată, și totul a venit, oarecum, firesc. Când ne-am întors din Grecia eu am simțit că sunt însărcinată și nu-mi venea să cred, cu atât mai mult cu cât tot auzeam în jurul meu cât de greu este în zilele noastre să rămâi gravidă. Este adevărat că totul a decurs rapid, însă într-o formă absolut naturală. Noi am făcut un legământ pentru noi și pentru copilul nostru. Am stabilit ca nunta să o facem împreună cu botezul. Cererea în căsătorie a venit, împreună cu inelul de logodnă, pe data de 8 Martie. A fost spontan și m-a surprins așa cum o face de fiecare dată. Ne-am bucurat de intimitatea momentului și, în afară de familie, nu am vrut să spunem nimănui.

Ce planuri de viitor ai plan personal și profesional?

Pe plan personal mi s-au îndeplinit toate dorințele și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ceea ce trăiesc acumn chiar este cea mai mare împlinire din viața mea. Pe parte profesională voi lansa în această săptămână o nouă piesă împreună cu Superchill, Miresuca, o piesă ce face parte din show-ul nostru, iar în curând voi lansa un nou single, care este aproape gata.

Citește și – Roxana Ciuhulescu s-a căsătorit. Imagini de la fericitul eveniment

Sursă foto: Facebook