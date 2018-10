Ellie White a slăbit 4 kilograme cu o salată… ciudată. Iată rețeta!

Ellie White, în vârstă de 34 de ani, mămică a doi copii și artistă în vogă, face tot ce este necesar pentru a se menține în formă, iar ultima sa descoperire în acest sens pare să fie nu doar eficientă, având în vedere că a slăbit 4 kilograme într-un timp record, ci și delicioasă: „A fost o perioadă în care nu am mai făcut sport atât de des pe cât mi-aș fi dorit sau cât aș fi avut nevoie. Nu am fost niciodată adepta dietelor stricte pentru că știu ce mari șanse ai să pui înapoi kilogramele pierdute după ce o duci la bun sfârșit. Am citit mult despre ce înseamnă cu adevărat stil de viață sănătos și cât de important este să ții un echilibru în toate și să îți găsești bucuria și fericirea zi de zi în orice. Cât despre alimentație, am descoperit recent o salată care mi-a atras atenția și care, pe cât de ciudată pare, pe atât de sănătoasă și eficientă este pentru a-ți da o stare de bine și a topi kilogramele acolo unde este nevoie. Eu am mâncat-o dimineața și seara, iar la prânz am ales legume verzi cu puțină carne slabă, timp de 10 zile!” – a dezvăluit Ellie White.

Salata cu care Ellie White a reușit să slăbească 4 kilograme se prepară cu ușurință, este gustoasă și conține ingrediente la îndemâna oricui. Iată rețeta dezvăluită de artistă!

Ingrediente:

3 castraveți medii

325 gr roșii cherry tăiate în jumătate

150 gr căpșuni feliate

165 gr struguri tăiați în jumătate

140 gr măsline feliate

150 gr brânză feta tăiată cubulețe

50 gr alune

1 lămâie stoarsă

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță oregano

1 linguriță cimbru

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Se adaugă toate ingredientele într-un bol mare și se amestecă până ce acestea se vor distribui egal. Se poate servi imediat sau, pentru a se pătrunde mai bine aromele, se lasă bolul acoperit în frigider timp de o oră.

Sursă foto: arhivă Ringier, Instagram