Ce face și cum arată Gabriel Dorobanțu la 18 ani de când a părăsit Bucureștiul

Gabriel Dorobanțu se menține foarte bine la vârsta sa și, se pare, secretul este întocmai faptul că a părăsit Bucureștiul. În urmă cu 18 ani, artistul a decis să-și continue viața departe de stresul și agitația capitalei: „Pentru mine, faptul că am plecat de vreo 18 ani din Bucureşti înseamnă mare lucru. Eu nu m-am retras din activitate aşa cum credeţi voi şi cum spuneţi voi mereu, eu am plecat din Bucureşti pentru că am vrut să respir aer curat şi atâta tot. Oamenii de la munte cred că îţi dau o stare foarte bună şi starea contribuie pentru sănătatea ta fizică şi de ce nu, şi cea mintală. Mama este bine, este un spirit viu şi foarte critic. (…). Din păcate tata nu mai este de 10 ani, el a murit, el a avut altzheimer, noi l-am îngrijit cât am putut, ăsta a fost destinul lui, soarta şi necazul familiei noastre. Am amintiri frumoase pentru că tata avea voce frumoasă şi era singurul din casă care îmi asculta cântecele”, – a povestit Gabriel Dorobanţu la Antena Stars.

Gabriel Dorobanțu locuiește în comuna Cornu din județul Prahova și, pe lângă muzică, artistul se dedică îngrijirii unei mici livezi cu pomi fructirferi: „Am câţiva meri frumoşi, nu i-am neglijat, i-am îngrijit şi am descoperit în toamnă că şi producţia de meri este grozavă. Dar eu nu am făcut lucrul ăsta ca să vorbesc despre el, am mâncat doar un măr, că aşa e când ai, nu-ţi mai trebuie. Îmi pare tare rău că mi s-au uscat cireşiiși mai am doar unul”

Gabriel Dorobanțu locuiește cu mama sa, în vârstă de 81 de ani, și marea întrebare care l-a urmărit întreaga viață a fost de ce nu s-a căsătorit niciodată? Ei bine, un prieten de-al său a răspuns în urmă cu câțiva ani la această întrebare pentru cancan.ro: „Gabriel a iubit foarte mult o femeie în tinerețe și a fost foarte dezamăgit. L-a părăsit. Nu a reușit să mai iubească la aceeași intensitate și și-a propus să nu o mai facă vreodată”

Sursă foto: arhivă Ringier, Facebook