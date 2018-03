Angela Similea, una dintre marile voci ale muzicii românești și un adevarat sex-simbol al anilor ’80, are în spate o poveste de viață impresionantă și tulburătoare.

Angela Similea, interpreta melodiei Să mori de dragoste rănită, melodie care reușește și astăzi să trezească fiori și să facă sufletul să vibreze, a avut un succes remarcabil în carieră, însă în viața sentimentală nu s-a putut bucura de același statut. În copilărie, artista povestea că s-a luptat mult cu neajunsurile, însă pasiunea pentru muzică a avut-o dintotdeauna. Angela Similea a locuit o bună perioadă la Muzeul Satului și în jurul Palatului Regal, deoarece tatăl său lucra acolo, și povestește că de fiecare dată când urca în tramvai începea să cânte de plăcere, știind că cei din jur o ascultă. Cu toate că inițial părinții săi nu au fost de acord cu cariera înb muzică, uletrior aceștia au susținut-o.

Angela Similea, care în iulie va împlini 72 de ani, a fost o femeie foarte frumoasă și foarte curtată de bărbați, mereu în căutarea iubirii ideale. Cu toate că a fost căsătorită de patru ori, marea sa iubire a fost actorul Florin Piersic. Prima căsătorie a fost cu Andi Constantin, electrician de meserie, de care s-a despărțit rapid pentru a se căsători cu chitaristul Sorin Movileanu. În timpul mariajului, Angela Similea a devenit pentru prima oară mamă, născându-l pe Sorin. Acesta rememorează cu emoții aceea perioadă spovestind despre sarcină că a fost grea și că, născându-l prematur, prin cezariană, nu credea că fiul său va supraviețui.

Nu a funcționat nici cea de-a doua căsătorie, iar Angela Similea a ajuns, din nou, la altar alături de Jan Hilgen, un om de afaceri din Olanda pe care l-a cunoscut prin intermediul unor prieteni, în România. Acesta i-a înfiat fiul și împreună au trăit o poveste de dragoste frumoasă, timp de 17 ani, acesta fiind și cel mai lung mariaj al Angelei Similea. În 1991, cei doi și-au spus adio ca urmare a faptului că acesta se apucase de băutură, dar și pentru că se folosea de numele ei pentru beneficiile proprii. Cu toate acestea, amintirile despre cel de-al treilea soț au fost mereu apreciate de artistă: “Nu l-am considerat niciodată un bărbat frumos, ci unul plăcut. Îmi făcea plăcere devotamentul lui, repetatele lui cereri în căsătorie.” – declara Angela Similea în cartea sa biografică, intitulată “Angela – cântec şi rugă”, scrisă de Smaranda Jelescu.

Angela Similea povestește că și-a dorit mereu să mai aibă un copil, însă faptul că era plecată foarte mult în turnee, nu i-a permis această bucurie. Totodată, aceasta punctează că fără ajutorul mamei sale nu s-ar fi descurcat cu creșterea fiului său, Sorin Hilgen. În perioada în care era cu Jan, Angela Similea forma cel mai frumos și îndrăgit cuplu cu Florin Piersic, iar povestea celor doi a depășit granițele scenei. La acea vreme, Florin Piersic, aflat la al doilea mariaj, era căsătorit cu actriţa Anna Szeleş și cei doi au fost nevoiți să-și trăiască iubirea în mare secret. “Nu pot ascunde ce ştie toată lumea. Am fost fascinată de Florin Piersic”, – confirma în trecut Angela Similea. Pe de altă parte, Florin Piersic puncta: “Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Szeleş. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”.

Îndrăgita cântăreață de muzică ușoară a mers mai departe și în anul 1999, s-a căsătorit cu omul poilitic Victor Surdu, însă, din păcate, 12 nai mai târziu acesta avea să fie răpus de cancer pancreatic. Cu greu și-a mai revenit artista după această pierdere, cu atât mai mult cu cât a rămas cu mari datorii după moartea acestuia, și, ca urmare, a ales să se mute în America, la fiul său, deja stabilit acolo.

Sosită în țară pentru lansarea cărții lui Octavian Ursulescu, Angela Similea arată extraordinar de bine. La doar un pas distanță de vârsta de 72 de ani, artista se poate mândri cu o siluetă demnă de invidiat, o atitudine pe măsură și o energie debordantă. Cu această ocazie, Angela Similea a punctat: ”Nu am plecat definitiv și nu voi renunța niciodată din țara mea!”.

Sursă foto: Facebook, Liberatea