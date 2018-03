Dramele cumplite din viața Mariei Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de muzică populară din țara noastră. De o frumusețe rară, cu o voce deosebită, un trup de invidiat și un zâmbet care te molipsește, Maria Dragomiroiu a reușit să cucerească inimile tuturor, însă puțini cunosc dramele prin care a trecut artista de-a lungul vieții.

Maria Dragomiroiu a dezvăluit detalii din viața sa într-o carte autobiografică intitulată „Maria Dragomiroiu, cântecul şi dragostea” și nu puține sunt pasajele care stârnesc lacrimi și emoții puternice cititorilor. În plus, interpreta de muzică populară nu s-a dat niciodată înapoi când a fost vorba să facă mărturisiri din viața sa privată: “Cred că sunt printre puținele persoane care nu tânjesc după copilărie și nu-și mai doresc să fie copil. Copilaria mea a fost una grea pentru că am avut un tată destul de dur, poate prea dur pentru niște copii care nu înțelegeau despre ce e vorba și carora tot timpul le era frică. Am fost și foarte săraci și nu aveam cu ce să ne îmbrăcăm bine, să ne încălțăm bine… Și la țară trebuia să mergi cu vitele și dacă erai desculț era foarte greu. Mi-aduc aminte cum fugeam foarte repede ca să nu aibă timp vârful pailor să intre în talpă. Asta nu uiți niciodată” – a declarat despre copilăria sa Maria Dragomiroiu într-un interviu acordat în trecut pentru postul Acasă TV.

Artista și-a pierdut mama foarte devreme, ca urmare a unui incident petrecut în curtea propriei case când taurul familiei a împuns-o. Din acel moment au urmat 10 ani de chin, iar la vârsta de 42 de ani, mama Mariei avea să moară răpusă de mai multe boli cauzate, printre altele, de malpraxis: ”Nu știu ce s-a întâmplat, dar taurul s-a repezit la ea, i-a băgat cornul în pulpa de sus a piciorului, prin partea interioară, și a aruncat-o în sus până la streașina casei. Și de acolo a căzut! A trecut si peste ea! Atunci, în cădere, i s-a desprins pleura și a făcut apă la plămâni. A urmat însă un șir de erori medicale. Ni s-a spus ca ea avea neoplasm, deși ea avea apă la plămâni. I-au scos apa și i-au administrat citostatice, a făcut în spital tuberculoză activă, apoi ciroză hepatică din cauza medicamentelor. Am luptat cu dânsa zece ani, i-am adus și am facut tot ce se putea în materie de tratament.”

După traiul alături de un tată dur, Maria Dragomiroiu a avut de-a face cu socrul său, alături de care artista a trăit un alt coșmar din cauza faptului că era alcoolic: ”Când se afla în crize, ne ameninţa cu cuţitul. Când eram însărcinată cu Ileana în şapte luni, s-a înfuriat, nu ştiu de ce, s-a repezit la mine şi a vrut să mă înţepe în burtă cu o foarfecă mare. Dar Ion (n.r. soţul ei) i-a dat peste mână şi astfel am scăpat. Nu era un om rău, dar nu mai ştia de el, amesteca medicamentele de depresie cu băutura, iar efectele erau devastatoare. Când mai rămâneam la el, dormeam cu cuţitele sub pat. Era imprevizibil. Plângeam tot timpul… Cât am fost gravidă cu Ileana, ochii mei nu cred că s-au uscat vreodată din cauza lacrimilor” – scria Maria Dragomiroiu în cartea sa. Din păcate, artista nu se temea doar de socrul său, ci și de soacra sa care nu contenea cu blestemele și farmecele: ”Umbla cu vrăji, cu argint viu, pe mine şi pe soţul meu, adică fiul ei, ne-a dus la vrăjitoarele şi la ghicitoarele din mahalaua Fundeni să ne ghicească viitorul şi să scoată argintul viu din noi. Ne-a dus la trei cimitire, mergând cu noi doi printre morminte, pe care le măsura cu o aţă de cânepă de-a lungul şi de-a latul, apoi ne măsura pe noi şi înnoda aţa spunându-ne că aşa trebuie făcut ca să rămânem împreună toată viaţa. Eram nişte copii, eu aveam 20 de ani, iar el 23 şi nu ne închipuiam ce vrea să ne facă. Credeam că ne vrea binele. Pe mine nu m-a vrut niciodată, iar ea cu soţul meu se certau tot timpul, ceea ce îmi făcea tare rău.”

Maria Dragomiroiu a povestit că și-a cunoscut primul soț în troleul 84, iar la 20 de ani s-a căsătorit cu acesta, la 6 luni după ce născuse primul copil. Nașii celor doi au fost regretata Ileana Sărăroiu și Mircea Câmpeanu. Din păcate, mariajul lor nu a fost unul fericit, soțul său fiind gelos și invidios pe succesul pe care Maria Dragomiroiu începuse să-l aibă în plan profesional. Acesta a părăsit-o pentru o altă femeie și nu a fost interesat niciodată să-și vadă copii, pe Ileana și Mircea, care au rămas în grija mamei: “Fostul meu soţ a fost cel care a făcut primul pas, îndrăgostindu-se de altă femeie. Asta e viaţa! L-am înţeles. Eu nu aş fi făcut asta, fiind crescută la ţară. Mi-ar fi fost ruşine, de gura lumii. Din acel moment, parcă m-a luminat Dumnezeu şi am început să lupt. Mi-a făcut un mare bine pentru că aşa mi-a dat şansa să-l cunosc pe Bebe. Cu doi copii, iată că se poate. Aveau 9 şi 10 ani când m-am despărţit de el. Din păcate a murit, am aflat şi noi întâmplător. Nu a ţinut niciodată legătura cu copiii.”, a mărturisit Maria Dragomiroiu la emisiunea Refresh by Oana Turcu de la Antena Stars.

Pe Bebe Mihu, cel care, după 4 ani de relație, avea să-i devină soț cu acte în regulă, l-a cunoscut pe vremea când era directorul Casei de Cultură. Acesta se îndrăgostise de artistă încă de la primele sale apariții la televizor și nu se aștepta să trăiască vreodată miracolul de a o conduce la altar: ”La mine iubirea pentru Bebe a venit treptat, dar a devenit unică şi indestructibilă. Ne-am căsătorit după patru ani de relaţie. În 1991 am făcut cununia civilă, apoi în 1998, nunta. Bebe mi-a spus că nu mai vrea copii, că Ileana şi Mircea sunt şi copiii lui.” – a dezvăluit îndrăgita cântăreață de muzică populară.

Un mare hop pentru Maria Dragomiroiu, care împlinește pe 11 iulie vârsta de 63 de ani, a fost cu mai mulți ani în urmă, atunci când era să moară ca urmare a unei sarcini extrauterine. Pe atunci se afla în turneu în Israel și după ce a urcat pe scenă și a cântat patru melodii, aceasta a leșinat și s-a trezit la spital: “Pierdusem trei sferturi din sângele din organism. Mi-au spus că mi-au spălat mațele pe masă, cu furtunul (…) Acolo, la spitalul din Haifa, anestezista era o fată de la mine, din Vâlcea, Rodica Dinu. A furat sânge noaptea, când era de gardă, și mi-a făcut o transfuzie suplimentară. Ce fată minunată, delicată, tânără și atât de frumoasă! M-au ținut patru zile în spital, apoi m-a luat Rodica la ea acasă.” – scrie Maria Dragomiroiu în cartea sa autobiografică.

În anul 2010, destinul Mariei Dragomiroiu avea, din nou, să fie pus la încercare, atunci când fiul vitreg al acesteia a murit la doar 28 de ani, ca urmare a unui infarct. Radu Cătălin Mihu suferea de obezitate, având 160 de kilograme și probleme cardiace. Cu toate că nu erau foarte apropiați, Maria Dragomiroiu îi fusese alături de fiecare dată când acesta a avut nevoie, moartea sa îndurerând-o foarte tare.

Sursă foto: Facebook