Doi tineri din România au renunțat la joburi și au plecat în aventura vieții lor. Iulian Lupu, cunoscut în lumea virtuală sub numele de Mr. Travel, împreună cu iubita lui, Ioana, au vizitat 30 de țări până la vârsta de 30 de ani.

Povestea lor începe de la un vis comun și curajul de a renunța la tot pentru a pleca în lume. Mr. Travel, așa cum este cunoscut Iulian Lupu în social media, alături de iubita lui, Ioana, visau să viziteze 30 de țări până la 30 de ani. Nu au stat prea mult pe gânduri, și-au luat bilete și au început aventura.

Au renunțat la locurile de muncă și au fugit în lume

„Într-o zi, Ioana a venit foarte nervoasă de la serviciu și mi-a zis: hai să fugim în lume. Zis și făcut, mai ales că eu îmi doream asta de foarte mult timp. Am prins o ofertă foarte bună până la Manila, am cumpărat acel bilet doar dus și am așteptat să vină ziua plecării”, a povestit Iulian Lupu.

Au luat decizia de a renunța la locurile de muncă și cu banii pe care îi strânseseră pentru a-și cumpăra o casă, cei doi îndrăgostiți au pornit într-o aventură prin lume care a durat cinci luni.

Părerile celor din jur au fost împărțite, mărturisește Iulian: „Unii ne apreciau și spuneau că suntem curajoși, alții că suntem nebuni. A mai existat și cea de-a treia categorie, cei care ne spuneau că nu înțeleg scopul acestei călătorii, că am putea face altceva cu banii ăia. Noi știm însă că o călătorie te îmbogățește spiritual și mental mai mult decât orice lucru material. Știam că ne vom întoarce de acolo mult mai bogați decât am plecat.”

“Este o lecție de viață în sine să reușești să conviețuiești cu partenerul 5 luni”

Deși le-au lipsit familia, prietenii și mâncarea de acasă, aventura a fost o adevărată lecție de viață. Pe lângă faptul că au învățat să se descurce în orice situație, călătoria i-a făcut să realizeze că partea spirituală este mai importantă decât cea materială și că cel mai bun prieten, care te va ajuta mereu, este cel de lângă tine. “Este o lecție de viață în sine să reușești să conviețuiești cu partenerul 5 luni, 24 de ore din 24, în momente de fericire, tristețe, entuziasm, adrenalină, panică, frică, deznădejde”, a explicat Iulian.

Cei doi tineri se pot lăuda cu o listă lungă de țări pe care le-au vizitat: Bulgaria, Ungaria, Austria, Italia, Vatican, Franța, Anglia, Cehia, Turcia, Germania, Suedia, Grecia, Serbia, Belgia, Olanda, Malta, Spania, Maroc, India, Republica Moldova, Emiratele Arabe, Filipine, China, Macau, Singapore, Indonezia, Malaezia, Vietnam, Laos și Thailanda.

Sursă foto: arhivă personală