Black Eyed Peas va cânta în România vara asta. Trupa americană a acceptat invitația de a concerta în cadrul Festivalul Untold 2018, ce se va desfășura la Cluj-Napoca, între 2 și 5 august.

Trupa americană Black Eyed Peas va susține un concert în cadrul celui mai mare festival de muzică din România, UNTOLD 2018, ce se va desfășura la Cluj, în perioada 2 – 5 august. Pe scenă vor mai urca peste 200 de artiști și sunt așteptați, ca în fiecare an, mii de oameni.

Conform organizatorilor, Untold este singurul festival din Europa care a reuşit să convingă trupa americană să susţină un concert în acest an.

“După succesul răsunator al turneelor The E.N.D, The Beginning, când au făcut sold-out stadioane în întreaga lume, trupa americană a luat o pauză pe termen nedeterminat, ulterior participând doar la evenimente speciale din lume, precum finala Champions League, Billboard Music Awards şi concertul caritabil al Arianei Grande din Manchester. Untold ajunge astfel printre elite, fiind singurul festival din Europa care a reuşit să-i convingă pe americani în acest an pentru a le oferi un show de excepţie fanilor săi”, au precizat organizatorii.

Atât piesele celebre ale trupei, cât şi cele de pe noul album, “Ring the Alarm”, ce a venit în continuarea single-ului “Street Livin’”, se vor auzi live, în această vară, la Cluj. Black Eyed Peas va urca pe scenă principală Untold în ultima zi a festivalului, duminică, 5 august. Biletele pot fi procurate online de pe site-ul UNTOLD sau de pe site-urile acreditate.

The Black Eyed Peas au mai cântat în România în 2007. Aceștia au fost premiați de mai multe ori cu discul de platină și șase premii Grammy, reușind să vândă 75 de milioane de exemplare în întreaga lume. Recent, hitul “I gotta feeling” a primit Discul de Diamant.

Cunoscuți pentru prestațiile live impresionate, apariția lor din 2017, de la finala Champions League, în fața a peste 80 de mii spectatori, a fost unul din cele mai apreciate concerte din lume.

Citește și:

Heather Locklear, arestată pentru că a agresat un poliţist

Adela Popescu este însărcinată pentru a doua oară

Sursă foto: hepta.ro