UNTOLD 2018: Cel mai așteptat festival al verii. Cea de-a patra ediție a evenimentului muzical se desfășoară în fiecare an la Cluj și adună mii de oameni de fiecare dată.

Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul adună anual mii de oamenii în orașul din inima Transilvaniei. Pe cele 10 scene care vor fi special amenajate pentru UNTOLD 2018 vor urca 250 de artiști.

Când este UNTOLD 2018

UNTOLD 2018: Cel mai așteptat festival al verii va avea loc în perioada 2 – 5 august pe Cluj Arena. De data aceasta sunt așteptați peste 350.000 de oameni pentru a se bucura de muzica unora dintre cei mai cunoscuți DJ din întreaga lume.

Voluntari și donatori la UNTOLD 2018

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, care vor să se bucure de o experiență inedită și să simtă din culise atmosfera UNTOLD 2018 se pot înscrie până pe 1 iunie pe site-ul festivalului la secţiunea voluntari.

Dacă vrei să primești bilet gratuit pentru o zi la festival, poți dona sânge până pe 29 iunie, la caravanele mobile BLOOD NETWORK prezente în 6 orașe din țară: Cluj-Napoca, București, Iasi, Timișoara, Brașov și Constanța. În București, caravana va fi prezentă în zilele de 16, 17 iunie, în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle. De asemenea, donatorii trebuie să se înscrie în rețeaua Și Eu Donez.

Cei care aleg să doneze la centrele de transfuzii și se înscriu în baza de date Și Eu Donez, pot primi o reducere la abonamentul UNTOLD 2018. Mai multe detalii găsiți în secțiunea BLOOD NETWORK de pe site-ul oficial UNTOLD Festival.

Cine cântă la UNTOLD 2018

Programul parțial UNTOLD 2018 anunțat de organizatori pe site-ul oficial al festivalului:

Ziua 1: The Chainsmokers, Afrojack, Diplo, Oliver Heldens, The Asteroids Galaxy Tour, Will Sparks, Pan-Pot, Nina Kraviz, Borgore

Ziua 2: Jason Derulo, Kygo, Tiësto, Don Diablo, KSHMR, Solomun, Modestep, Noisia DJ SET

Ziua 3: The Prodigy, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Danny Avila, Seth Troxler, Loco Dice, The Glitch Mob DJ SET, Andy C

Ziua 4: Armin van Buuren, Fedde le Grand, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Dub FX, Wilkinson DJ SET

Bilete UNTOLD 2018

Biletele pot fi procurate online de pe site-ul UNTOLD. Se pot cumpăra bilete pentru o zi de festival sau abonamente pentru toate cele 4 zile. De asemenea, biletele au fost puse în vânzare și pe site-urile specializate.

Cazare UNTOLD 2018

În fiecare an, unitățile de cazare din Cluj-Napoca și împrejurimi s-au dovedit a fi neîncăpătoare în perioada UNTOLD 2018. Fie că alegeți să vă cazați la hotel, pensiuni, cămin sau să închiriați un apartament, cel mai bine ar fi să vă rezervați locul din timp. Mai multe variante găsiți aici. Prețurile unităților de cazare variază între 150 și 1100 lei.

Campingul oficial UNTOLD va fi amenajat conform standardelor europene și cu o suprafață de 95.000 m și capacitate de cazare de 25000 de oameni. Zona de camping e situată în cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca, în Livada Palocsay. Accesul în zona de campare se va face pe baza unui bilet de acces.

