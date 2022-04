România, marele câștigător de la Campionatul Mondial de Robotică din Houston, SUA

România este țara câștigătoare de la Campionatul Mondial de Robotică din Houston, Statele Unite ale Americii.

Echipa care a câștigat este Delta Force Robotics, de la Liceul Național de Informatică din Arad, una dintre cele trei care au reprezentat România la Campionatul Mondial de Robotică și una dintre cle 160 de echipe care au participat la competiție. Delta Force a câștigat concursul din Houston, SUA, desfășurat în perioada 20-23 aprilie.

„Am scris istorie!” au declarat membrii echipei Delta Force Robotics. „Este greu de descris ce simțim în acest moment! Suntem extrem de bucuroși că am reușit să facem ceea ce mulți credeau imposibil, chiar și noi, am câștigat Campionatul Mondial de Robotică din Houston! Suntem prima echipă internațională care a câștigat campionatul”.

Ei au vorbit despre cât de importantă este victoria lor pentru România: „Suntem mândri că am putut aduce victorie Aradului, României și comunității FTC din România! Dorim să le mulțumim colegilor noștri de alianță Up a Creek și Java the Hutts cât și echipelor românești, asociației Nație Prin Educație și tuturor persoanelor care ne-au susținut și ne-au încurajat pe toate rețelele de socializare,” declară echipa Delta Force Robotics”.

Campionatul Mondial de Robotică s-a desfășurat anul acesta în Houston, Texas. Acesta este un eveniment internațional anual, care celebrează știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM), pregătind tinerii elevi pentru viitor. Anul acesta au participat un total de 160 de echipe din toate colțurile lumii.

Dana Războiu, președinte Nație Prin Educație, a spus: „Este un moment istoric pentru noi, prima oară când aducem acasă, în România, premiul I la Campionatul Mondial de Robotică. Pentru mine bucuria este dublată de faptul că echipa câștigătoare, Delta Force, este din Arad, orașul meu natal. Sunt foarte mândră de ei. Nu doar pentru că au câștigat Campionatul, dar au fost pe locul I încă de la început, din calificări, deci au mentalitate de învingători. Este exact ceea ce vreau să obțin prin acest program: să cresc încrederea în sine a copiilor români. Aceasta este încă o dovadă a faptului că avem copii inteligenți și talentați, care au nevoie de puțin sprijin din partea noastră pentru a străluci”.

Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM pentru elevii de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este Program Delivery Partner Romania pentru programul internațional FIRST Tech Challenge. Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele FTC din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu.