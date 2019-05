O femeie s-a măritat cu fantoma unui pirat mort de 300 de ani

Amanda Teague susține că s-a măritat, în anul 2016, cu fantoma unui pirat haitian numit Jack care a murit în anii 1700, după ce a fost executat pentru că ar fi prădat mările.

Dar ea spune că din cauza acestei uniuni a ajuns la spital, în momentul în care a descoperit că soțul ei nu era ceea ce a făcut-o să creadă că este.

Amanda, în vârstă de 47 de ani, a lucrat în trecut ca animator, intrând în pielea căpitanului Jack Sparrow, iar acum avertizează oamenii despre pericolele spiritualității.

„După două săptămâni de mariaj am început să am probleme de sănătate. Am început să am abcese perianale și sufeream de ciroză. După patru sau cinci luni, când lucrurile au început să se strice, am mers la persoanele care au comunicat cu Jack. Cunosc simptomele de posedare și o parte sunt problemele de sănătate”, a declarat femeia, citată de The Mirror.

„Așa că am început să îmi fac griji că ar avea legătură cu relația din cauza liniei temporale. Dar am fost asigurată că este un spirit drăguț care nu mi-ar face rău”, a continuat ea.

Dar după ce câinele ei, Toby, a murit, Amanda spune că a observat ceva ciudat.

„Știam că moartea lui este iminentă și l-am rugat pe Jack să îl păstreze până ce va veni și timpul meu să putem fi împreună. Dar Toby nu voia să meargă la Jack, era incredibil de agresiv și nu voia să se apropie de el. Într-un final a trebuit să meargă la mama deoarece nu voia să fie în preajma lui. Animalele sunt foarte intuitive când vine vorba de oameni, iar acest lucru mi-a ridicat semne de întrebare”, a mai zis tânăra.

Însă Amanda susține că după ce a trecut peste acest incident, sănătatea ei a început să se înrăutățească.

„Aveam abcese tot timpul după ce Jack și cu mine aveam relații sexuale. Nu mi se mai întâmplase acest lucru înainte de a fi cu Jack”, a explicat Teague.

După ce a încheiat relațiile sexuale cu soțul ei, starea de sănătate a femeii a început să se îmbunătățească. Însă după trei săptămâni au reluat activitățile intime.

Anul trecut, în mai, Amanda a fost operată de septicemie.

„Aproape am murit și am stat o săptămână în spital. Mi-am scos verigheta când am intrat în sala de operații. Acest lucru trebuie să fi tăiat legătura dintre noi deoarece după operație m-am simțit total diferit. Am observat atunci că Jack îmi fura energia”, a precizat ea.

Când Amanda și-a confruntat soțul, acesta a amenințat-o că o va ucide dacă va încerca să rupă legătura spirituală cu el.

În decembrie, Amanda a fost exorcizată, iar sănătatea ei s-a îmbunătățit considerabil.

Acum, femeia a scris o carte despre experiența sa și a afirmat că a renunțat la munca spirituală.

„Am renunțat la tot pentru că sunt îngrozită”, a precizat ea.

