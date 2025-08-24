Ai avut vreodată nevoie să suni cu număr ascuns?! Cu siguranță, fiecare dintre noi am trecut prin situații în care am avut nevoie să apelăm diverse persoane fără să le dezvăluim numărul nostru de telefon. Iată cum să suni cu număr ascuns, folosind o formulă valabilă pentru toate rețelele de telefonie mobilă.

Indiferent care ar fi motivul pentru care îți dorești să suni cu număr ascuns, trebuie să știi că există o soluție simplă, indiferent de telefonul pe care îl deții sau de rețeaua de telefonie la care ești abonat.

Trebuie doar să tastezi o combinație scurtă din patru taste, pe care nu este deloc greu să o ții minte. Această combinație te ajută să suni doar o dată cu număr ascuns. Dacă ești interesată să setezi telefonul, să sune de fiecare dată, pe oricine din lista ta de contacte, cu număr ascuns, vei descoperi mai jos toate informațiile necesare.

Cum te poate ajuta să suni cu număr ascuns

Într-o eră a digitalizării rapide, în care informațiile personale sunt atât de puțin protejate, este bine să fim prudenți și să nu oferim ocazia unor persoane rău intenționate de a folosi datele noastre personale.

Numărul tău de telefon este un bun pe care trebuie să îl protejezi ca atare. Nu este o informație publică, nu ești obligată să îl împărtășești cu diverse persoane.

Ne lovim adesea de situații în care ne-am dori să ascundem numărul de telefon, să nu fie folosit de persoane rău intenționate sau de aplicații care ne pot bombarda mai târziu cu mesaje publicitare.

Iată în ce situații este bine să îți ascunzi numărul:

– dacă suni doar o dată persoane necunoscute, cu care nu vrei să mai ai de a face pe viitor;

– dacă suni la un local sau la un restaurant unde vrei să mergi sporadic sau doar o dată în viață;

– dacă suni la numărul de contact al unui magazin on-line pentru a verifica un produs sau o comandă;

– dacă suni o persoană care poate fi în conflict cu cineva din familie sau chiar cu tine;

– dacă suni la poliție, la administratorul blocului sau la o firmă pentru a denunța un abuz, o faptă ilegală pe care o observi în spațiul public;

– dacă este absolut necesar să iei legătura cu o persoană care nu îți răspunde la telefon pentru că îți recunoaște numărul;

– dacă vrei să trimiți un mesaj anonim de pe telefon, spre exemplu către propriul șef sau către o persoană cu autoritate pentru a transmite informații confidențiale, fără să afle că tu ești sursa lor.

În general, mulți oameni preferă să sune cu număr ascuns deoarece acest lucru îi ajută să își protejeze identitatea, datele personale, liniștea și confortul personal. În plus, numărul ascuns te poate proteja de anumite aplicații care pot trimite ulterior diverse mesaje promoționale.

Mai sunt și situații comice în care vrei să suni cu număr ascuns, pentru a face o glumă bună unui prieten, dar trebuie să fii deosebit de abil să îți schimbi tonul și vocea sau să rogi pe altcineva să vorbească în locul tău.

Majoritatea telefoanelor inteligente are acum sisteme simple prin care poți să suni cu număr ascuns de fiecare dată, indiferent pe cine apelezi. Sunt și aplicații care generează un număr virtual și care te ajută să păstrezi secret numărul tău de telefon real.

Cum să suni cu număr ascuns temporar

Indiferent de motivul pentru care ai vrea ca numărul tău de telefon să nu fie afișat atunci când apelezi pe cineva, fie că vrei să îți protejezi identitatea sau doar vrei să faci o glumă unui prieten, există o modalitate simplă de a face acest lucru.

Atunci când vrei ca numărul tău de telefon să nu fie vizibil celui pe care îl apelezi, poți folosi combinația de taste #31# înaintea numărului de apelat.

De exemplu: #31#07xx xxx xxx.

În felul acesta, identitatea ta nu se va afișa temporar, adică numărul tău de telefon va fi ascuns doar pentru apelul respectiv. Cu alte cuvinte, poți folosi combinația #31# când vrei să suni cu număr ascuns doar o singură dată, doar în cazul respectivului apel.

Această combinație de taste este valabilă indiferent de rețeaua de telefonie mobilă pe care o folosești și nu poate fi contracarată de nicio aplicație care ”promite” afișarea identității unui număr ascuns.

Combinația #31# este valabilă și pentru Orange, Vodafone, Telekom, Digi sau alt operator la care ar putea fi înregistrat numărul pe care îl apelezi.

Cum să suni cu număr ascuns permanent

Toate telefoanele de generație mai nouă au setări specifice care te ajută să îți păstrezi numărul de telefon secret. Află cum poate fi setat și telefonul tău să păstreze numărul ascuns, în funcție de model și de sistemul de operare.

Cum setezi telefonul Android

Dacă dorești ca numărul tău de telefon să nu se afișeze niciodată atunci când apelezi pe cineva, poți face asta din setările telefonului.

Pentru un telefon cu Android – Xiaomi, trebuie să urmezi pașii de mai jos:

Intră în meniul telefonului la Settings

Alege apoi opțiunea Apps – System app settings

– Selectează opțiunea Call settings și apoi Caller ID

și apoi Dintre variantele care se deschid apoi selectează Hide number pentru a ascunde identitatea numărului tău de telefon pentru toate apelurile pe care le faci.

În cazul în care ai activat această setare din greșeală sau pur și simplu vrei să o anulezi la un moment dat, trebuie să reiei o parte din pașii de mai sus. Iată ce ai de făcut:

Intră în meniul telefonului la Settings

Alege apoi opțiunea Apps – System app settings

– Selectează opțiunea Call settings și apoi Caller ID

și apoi Dintre variantele care se deschid apoi selectează varianta Network default, iar telefonul tău se va întoarce la setarile operatorului, adică afișarea numărului de telefon va fi activă.

Cum setezi telefonul iOS

Dacă folosești un telefon cu sistem de operare iOS și vrei să îți ascunzi identitatea și să suni permanent cu număr ascuns atunci când apelezi pe cineva, trebuie să urmezi pașii de mai jos:

Intră în meniul telefonului la Settings

Alege opțiunea Phone

Alege opțiunea Show my caller ID

Dezactivează opțiunea, adică apasă cursorul în așa fel încât opțiunea să nu mai fie activă – devine albă în loc de verde.

Cum să verifici propriul telefon dacă sună sau nu cu număr ascuns

Există și situații în care vrem să verificăm propriul telefon sau telefonul copilului dacă sună cu număr ascuns. Poate că nu ești sigură că ai setat corect telefonul să sune cu număr ascuns și poți verifica acest lucru printr-o combinație de taste.

Ceea ce este foarte ușor de făcut, deoarece combinația de taste o știi deja. Este aceeași combinație care te ajută să suni cu număr ascuns temporar și anume #31#, dar în fața ei trebuie să mai ții minte să adaugi și tasta *.

Exemplu: apasă tastele *#31# și apoi tasta de apel, adică simbolul verde de telefon.

Dacă folosești această combinație, telefonul îți arată singur că sună cu număr ascuns.

Dacă folosești combinația de taste *31# și tasta de apel (simbolul verde de telefon) vei activa permanent setarea cu număr ascuns.

Dacă vrei să activezi setarea cu număr ascuns pentru un apel, trebuie doar să tastezi #31# și tasta de apel.

Poți bloca numerele ascunse

Fiecare dintre noi poate avea anumite motive pentru care vrea să sune cu număr ascuns. Pe de altă parte, este destul de stresant și neplăcut să fii sunat prea des cu număr ascuns. În cazul în care te deranjează apelurile cu număr ascuns, le poți bloca folosind setările propriului telefon. Iată cum!

Cum blochezi apelurile ascunse pe telefonul Android

Dacă primești des apeluri de la numere cu identitate ascunsă, ai posibilitatea să setezi blocarea lor direct din telefon:

– intră în lista de apeluri;

– selectează meniul cu cele trei puncte orizontale aflate în colțul din dreapta sus;

– alege Settings sau Setări

– alege Block Number și vei bloca definitiv numărul respectiv, care te apelează, dar nu te mai deranjează. Apelurile lui rămân în lista de apeluri blocate pe care o poți accesa din Setări.

Meniul Blocked Numbers are și opțiunea de a bloca accesul tuturor numerelor cu identitate ascunsă, astfel încât nu te mai poate deranja nimeni care sună cu număr ascuns.

Cum blochezi un telefon cu iOS

Pentru un asftel de telefon ai opțiunea de a pune apelurile de la numere necunoscute pe silențios, în așa fel încât nu te vor mai deranja. Le vei vedea doar în lista de apeluri când o vei verifica. Nu este întocmai o blocare, în sensul că apelul respectiv este doar ignorat, redirecționat în mesageria vocală și apare în lista de apeluri.

Pentru a face acest lucru trebuie să intri în meniul telefonului la Settings – Phone și apoi să alegi opțiunea Silence unknown callers (Apel silențios de la numere necunoscute).

Cum afli cine te sună cu număr ascuns

Dacă ai căutat vreodată pe internet aplicații suficient de inteligente pentru a dezvălui un număr ascuns, probabil ai găsit mai multe opțiuni. Dar specialiștii ne avertizează că nicio aplicație care promite să afișeze numerele ascunse nu va funcționa.

Mare atenție ce aplicații descarci în telefon. Sunt multe aplicații false, care îți cer diverse date personale, parole sau drepturi de acces pe care este bine să nu le dai. Spre exemplu, îți poate cere acces la agenda telefonului, ceea ce este ilegal, în noile condiții GDPR – Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News