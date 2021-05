„Freddy Krueger”, „Frankenstein”, „piept plat”, așa a fost poreclită Svetlana Alekseeva în copilărie și adolescență. La vârsta de 18 ani, tânăra a decis să se prezinte drept „Sveta Cărbune”, din cauza arsurilor de pe trup.

La vârsta de doar 4 ani, Svetlana a suferit arsuri la nivelul trunchiului și nu numai. „Rochia mea a luat foc. Eram acasă singură. Am fost în comă câteva luni. Am fost nevoită să învăț să vorbesc și să merg din nou după ce am suferit mai multe operații”, mărturisea Sevtlana în 2018.

Svetlana Alekseeva, modelul cu trupul ars și cu o poveste sfâșietoare de viață

În prezent, tânăra este fotomodel. O lungă perioadă de timp, Svetlana a fost umilită de copii, dar și de propria mamă. „M-am simțit lipsită de valoare și respinsă de propria-mi mamă, motiv pentru care am încercat să mă sinucid.

După șase luni de la prima încercare, am încercat din nou. Unul dintre prietenii mei a chemat o ambulanță și am fost plasată la terapie intensivă. Am stat în comă indusă timp de 2 zile în care mi-au fost făcute spălături gastrice”, a mai povestit modelul.

Svetlana locuiește acum în Moscova. „În prima mea vizită în Moscova, am observat că oamenii au o atitudine diferită. Am fost șocată. Era o lume nouă. De când m-am mutat în Moscova am început să port haine care îmi arată corpul, cum sunt tricourile. Da, oamenii mă privesc, dar nu mă arată cu degetul și nici nu vorbesc în șoaptă despre mine”, a mai spus.

În mediul online, Svetlana are 24,5 mii de urmăritori. Și-a creat contul de Instagram în anul 2018. Pe acesta publică imagini realizate de ea sau de fotografi profesioniști, împărtășindu-și totodată experiența de viață.

„După ce am supraviețuit celor două încercări de suicid, am avut o idee. M-am întrebat de ce. Alți oameni mor neașteptat, iar eu am supraviețuit în mod miraculos, înseamnă că am un rost în lume.

Acum am înțeles care este acela, să ajut alți oameni. Psihologic, fără să le vorbesc, doar văzându-mi fotografiile. Asta mă inspiră să îmi folosesc suferința pentru a-i ajuta pe ceilalți”, a mai spus Svetlana.

Potrivit modelului, în Rusia începe să se vorbească din ce în ce mai des despre pozitivismul față de propriul corp, lucru deja foarte intens discutat în țările din vest. „Vreau să-mi continui activitatea în social media și să devin cât mai cunoscută.

Asta pentru că povestea mea le poate oferi speranță, încredere și putere oamenilor. De neînvins, cu o inimă bună, activistă, acestea sunt cuvintele care descriu cine sunt cu adevărat”, a încheiat.

