Andrei (47 de ani) și Andreea (39 de ani) Aradits formează un cuplu de 18 ani. S-au cunoscut pe platourile de filmare și împreună au un fiu, Eric (14 ani). Andreea are o siluetă de invidiat și este pasionată de yoga, pe care de patru ani o și predă.

Cât de bine arată soția lui Andrei Aradits. Andreea predă yoga

„Duminica este ziua în care mă odihnesc. Fac tot posibilul să mă odihnesc cu adevărat. Am învățat destul de târziu în viață cum să mă relaxez, de la soțul meu. El este expert în asta. Poate rezista o zi întreagă fără să mănânce, să se ridice din pat, fără să facă nimic altceva în afară de a citi și nici nu simte nevoia să facă ceva anume.

Există atâta pace în astfel de momente. Doar că este atââât de greu să te deconectezi complet și doar să exiști! Mai ales când zilele și săptămânile tale sunt pline de programări și alte lucruri de îndeplinit. Și la timpul lor. Alarmele de pe telefon sună continuu.

Dar când te relaxezi, când îți permiți să fii unde ești, este pur și simplu grozav. În astfel de momente simt că mă aud atât de clar. Uneori astea sunt momentele în care iau cele mai bune decizii. Când lucrurile sunt clare”, a scris Andreea recent în mediul online. Fotografii cu Andreea găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Cum s-a cunoscut cuplul?

„Ne-am cunoscut pe platourile de filmare ale serialului În familie!. Ea lucra la producție. Însă nu aveam curajul să fac primul pas, deși îmi făceam des de lucru prin biroul unde lucra ea. Până într-o seară, când mă trezesc cu un mesaj de la ea pe telefonul mobil care suna cam așa:

«Do you believe in love at first sight or should I walk by again?» (n.r. Crezi în dragoste la prima vedere sau trebuie să mai trec pe lângă tine încă o dată) Am zis: «Mm, hai să mă duc. Ceva-ceva tot o ieși în seara asta»”, mărturisea actorul în urmă cu ceva timp, într-un interviu pentru Femeia.ro.

„Am invitat-o pe fata asta la mine acasă să-i arăt ce muzică pe calculator compusesem. Mi-a mărturisit după ani că bănuia că-i un pretext … nu era. Chiar a ascultat aiurelile mele muzicale”, mai povestea actorul.

