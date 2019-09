Filmul „colectiv” a avut premiera pe covorul roșu la Bienala de la Veneția

Filmul „colectiv” despre tragedia Colectiv din 2015 a avut premiera în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Echipa de producție a întrunit mai mulți oameni din echipele Libertatea și Gazeta Sporturilor, care au investigat îndeaproape tragedia de la Colectiv după ce s-a întâmplat. „colectiv” este un documentar observațional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv.

Filmul urmărește îndeaproape autorități și jurnaliști, într-o interacțiune permanentă de căutare și expunere a adevărului. Ne arată o lume încare este vorba despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj și responsabilitate individuale.

Premiera de la Veneția a început cu o conferință de presă, la care au participat protagoniștii și membrii echipei de producție, respectiv: Alexander Nanau, Antoaneta Opriș, Bianca Oana, Mihai Grecea, Cătălin Tolontan, Mirela Neag, Razvan Luțac, Camelia Roiu, Vlad Voiculescu, Tedy, Narcis și Mihaela Hogea. Mai apoi, membrii echipei au pășit pe covorul roșu pe acordurile piesei The day we die, a trupei Goodbye to Gravity. Ceremonia s-a încheiat cu proiecția filmului.

Filmul a fost ales anul acesta și în cadrul prestigiosului Toronto International Film Festival (TIFF), la categoria TIFF Docs. Simpla nominalizare este o distincție semnificativă, deoarece TIFF este unul din cele mai importante festivaluri de film din America de Nord.

Curatorul secțiunii TIFF Docs, Thom Powers, a spus despre „colectiv”, potrivit Pagina de Media:

Rolul jurnalismului în demascarea corupției a fost rareori creionat într-un mod mai dramatic decât în filmul „colectiv”, unde regizorul Alexander Nanau urmărește dezvăluirile unei investigații chiar în timp ce acestea se petrec. Publicația româneasca Gazeta Sporturilor nu este un brand de renume international, însă perseverența reporterilor ei o egalează pe cea a oricăror câștigători de Pulitzer. Îi observăm cum dau cortina la o parte și deconspiră dedesubturile. O dezvăluire duce la alta, în timp ce descoperă o complexă fraudă în domeniul sănătății, care a îmbogățit moguli și politicieni și a cauzat moartea unor cetățeni nevinovați.

Filmul documentar „colectiv” a fost realizat de către Alexander Nanau. Acesta marchează o premieră pentru istoria recentă a cinematografiei românești întrucât, potrivit organizatorilor festivalului, este primul film documentar românesc selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Filmul face parte din selecția oficială și este prezentat în secțiunea „Out of competition” în cadrul festivalului.

