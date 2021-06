Filmele western cele mai apreciate din toate timpurile

Pline de acțiune, suspans, mistere și pasiune, filmele western au fost dintotdeauna iubite și apreciate de cinefili. Iată un top cu filmele western cele mai populare, pe care ar trebui să le urmărești în momentele tale libere.



Cuprins 1 Cei 7 magnifici – The Magnificent Seven

2 Cel bun, cel rău și cel urât – The Good, the Bad and the Ugly

3 A fost odată în Vest – Once upon a Time in the West

4 Rio Bravo – Rio Bravo

5 Căutătorii – The Searchers

6 Râul roșu – Red River

7 Draga mea Clementine – My Darling Clementine

8 El Dorado – El Dorado

9 100 de dolari pentru șerif- True Grit

10 Mai iute ca moartea – The Quick and the Dead

Filmele western reprezintă unul dintre cele mai populare genuri de filme realizate la Hollywood, încă din zorii cinematografiei. Sunt filme pline de culoare, combină cu multă artă filmele de acțiune, filmele polițiste și filmele de aventură și de cele mai multe ori sunt îmbogățite cu drame de familie și pasiuni arzătoare.

Iar când apărea și Clint Eastwood pe afiș, filmele western aduceau încasări de milioane de dolari și asigurau un loc fruntaș producției pentru posteritate. Iată câteva dintre cele mai bune western-uri pe care le poți urmări pentru a-ți completa cunoștințele cinematografice și pentru a te distra într-un weekend monoton.

Cei 7 magnifici – The Magnificent Seven

Producția din anul 1960, în regia lui John Sturges, spune povestea a șapte pistolari puternici care își unesc forțele pentru a elibera o comunitate liniștită din vest de teroarea instaurată de hoți. Filmul a fost reluat în 2016 și a avut un succes neașteptat la publicul de toate vârstele. În celebrul remake au jucat Vincent D’Onofrio, Haley Bennett, Ethan Hawke, Denzel Washington și Chris Pratt. Localitatea Rose Creek din Mexic se află sub controlul dur al industriașului Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), iar oamenii sunt disperați și vor să se elibereze de sub tirania lui. Sub conducerea Emmei Cullen (Haley Bennett), ei caută protecție din partea unui grup de șapte pistolari, cunoscuți vânători de recompense și asasini plătiți.

Cel bun, cel rău și cel urât – The Good, the Bad and the Ugly

Este unul dintre filmele western care a făcut istorie și pe care nu trebuie să îi ratezi, dacă ești un adevărat cinefil. Este considerat de mulți specialiști cel mai bun film western din cinematografia europeană. Filmul a fost realizat în 1966 regizat de Sergio Leone, iar din distribuție fac parte Clint Eastwood, Lee Van Cleef și Eli Wallach în rolurile principale. Ennio Morricone a compus muzica filmului, tema principală devenind celebră. Este al treilea și totodată ultimul film din Trilogia dolarilor, fiind precedat de Pentru un pumn de dolari (1964) și Pentru câțiva dolari în plus (1965). Filmul urmărește confruntarea dintre trei pistolari care încearcă, fiecare, să găsească o comoară pe fondul războiului civil din America. The Good, the Bad, and the Ugly este cunoscut pentru violența sa, pentru tensiunea creată și pentru scenele cu împușcături.

A fost odată în Vest – Once upon a Time in the West

Producție italiană din 1968, în care au jucat Claudia Cardinale și Henry Gord, este considerat unul dintre cele mai bune filme western din toate timpurile. Se pare că faimosul Clint Eastwood ar fi refuzat rolul principal, deși poate fi o simplă legendă. Filmul urmărește povestea lui Jill McBain (Claudia Cardinale), care își găsește soțul și copiii uciși în mod brutal din cauza pământului pe care se găsea o importantă sursă de apă necesară căii ferate.

Rio Bravo – Rio Bravo

Pentru un cinefil cu o cultură solidă a filmelor, Rio Bravo (1959) este o producție de excepție. Este totodată un film cultural, istoric și estetic. John Wayne joacă în rolul principal și este un șerif determinat care se confruntă cu o trupă de bandiți și reușește să controleze lucrurile cu ajutorul unor eroi neașteptați. Multe împușcături și dueluri sângeroase fac parte din rețeta clasică a unui film western reușit.

Căutătorii – The Searchers

În acest film, realizat în 1956, John Wayne face unul dintre cele mai bune roluri ale sale, iar producția este considerată etalon pentru întreaga muncă a regizorului John Ford. Wayne joacă rolul lui Ethan Edwards, un veteran al Războiului Civil American, care petrece ani de zile căutând-o pe nepoata sa răpită (Natalie Wood), dar în același timp jură că o va ucide, dacă a fost transformată într-o piele roșie.

Râul roșu – Red River

Filmul a fost realizat în 1948 și a primit două nominalizări Oscar pentru cea mai bunăpoveste originală. John Wayne intră în conflict cu fiul său adoptiv în momentul în care își propune să ducă o cireadă uriașă de vaci din Texas până în Missouri. Cei doi nu se înțeleg în privința tacticii, iar fiul adoptiv ajunge să fure cireada. Tatăl caută răzbunare și își propune să îl ucidă pe cel pe care până atunci îl considera un adevărat fiu.

Draga mea Clementine – My Darling Clementine

Filmul a fost realizat de John Ford în 1946. Henry Fonda joacă rolul lui Wyatt Earp, un bărbat care își găsește propriul frate ucis și cireada de vite furată, la marginea unui oraș fără șerif, în care domina anarhia și în care fărădelegile erau un lucru obișnuit. Ca în orice western respectabil, Wyatt Earp jură să se răzbune pe cei care i-au omorât fratele.

El Dorado – El Dorado

Filmul atrage prin două vedete legendare: John Wayne și Robert Mitchum care colaborează în această dramă western clasică. Mitchum joacă rolul unui șerif alcoolist, dar plin de curaj, care luptă cu proprietarii de vite lipsiți de scrupule și oamenii de afaceri “pătați”. Iar John Wayne interpretează magistral rolul vechiului prieten al șerifului, care nu se dă în lături de la un duel.

100 de dolari pentru șerif- True Grit

Este unul dintre filmele western cele mai populare, regizat de Henry Hathaway după un scenariu de Marguerite Roberts. În rolurile principale au interpretat actorii John Wayne, Glen Campbell și Kim Darby. Este o ecranizare a unui roman omonim din 1968 de Charles Portis. În 1880, Frank Ross, din comitatul Yell, Arkansas, este ucis și jefuit de angajatul său, Tom Chaney. Tânăra fiică a lui Ross, Mattie, se duce la Fort Smith, unde îl angajează pe șeriful federal Reuben „Rooster” J. Cogburn pentru a-l prinde pe Chaney. Mattie a auzit că Cogburn este „un adevărat curajos” (true grit). Mattie face rost de bani pentru a-i plăti comisionul lui Rooster prin vânzarea cailor și a șeilor care au aparținut tatălui ei. Ea îi dă lui Cogburn o plată pentru a-l urmări și a-l captura pe Chaney, care s-a înhăitat cu proscrisul „Lucky” Ned Pepper în Teritoriul Indian.

Mai iute ca moartea – The Quick and the Dead

Povestea se invarte in jurul unui concurs intre cei mai iuti de mana pistolari din Vestul Salbatic la care isi anunta prezenta, Ellen (Sharon Stone), o tipa misterioasa si atragatoare, smecherasul The Kid (Di Caprio), pacifistul Cort (Russel Crowe) si Herod, infamul primar al oraselului Redemption, locul unde se desfasoara sangeroasa competitie.

Infruntarea pistolarilor va declansa pasiuni si dorinte de razbunare. Ellen va trai o aventura cu The Kid, iar Herod, organizatorul grotescului turneu va dori, de asemenea, sa-i pice la asternut focoasa pistolara. Numai ca Ellen nu poate uita o nedreptate pe care acesta i-a facut-o in trecut, astfel ca interesele ei raman pur vindicative.