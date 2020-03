Filme de epocă – Cele mai apreciate filme de dragoste

Atunci când vrei să visezi la alte vremuri și să ieși din cotidian, te poți delecta cu unele dintre cele mai apreciate filme de epocă. Iată o selecție:

Cele ma bune filme de epocă

Dangerous Liaisons

Unul dintre cele mai apreciate filme de epocă, devenind deja un clasic Dangerous Liaisons îmbină povești de dragoste, intrigi amoroase, oameni lipsiți de scrupule și multă senzualitate. În prim plan sunt Marchiza de Merteuil (Glenn Close) și Vicontele de Valmont (John Malkovich). Victimele sunt o aristocrată virtuoasă (Michelle Pfeiffer) și o tânără virgină (Uma Thurman) și o victimă colaterală -Keanu Reeves.

A Royal Affair

A Royal Affair, un film istoric de epocă a fost nominalizat la Oscar și a câștigat Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 2012. Acțiunea se desfășoară în secolul al XVIII-lea, când o tânără din familia regală britanică este măritată la 15 ani cu regele Christian al VII-lea al Danemarcei. Deși este o ființă sensibilă, e foarte stăpână se sine. În schimb, Christian, considerat nebun, e dependent de alcool și dame de companie. Totul se complică și mai tare în momentul în care medicul lui Christian și regina se îndrăgostesc.

The House of Mirth

Tot printre cele mai apreciate filme de epocă se numără și The House of Mirth. Filmul o are în prim plan pe Lily Bart (Gillian Anderson), o femeie ce nu reuşeşte să decidă dacă să aleagă calea spre viaţa luxoasă la care a fost învăţată să viseze sau o relaţie adevărată cu bărbatul pe care îl iubeşte.

The Remains of the Day

The Remains of the Day este unul din acele filme de epocă de neretat. Un film bine construit, cu detalii minuțios puse la punct. Stevens (Anthony Hopkins), majordomul Lordului Darlington își dedică toată viața în slujba oferită acestuia. Posibilitatea dragostei şi mai apoi relaţiile pro-naziste întreţinute de şeful său, pun în pericol structura de coduri şi ritualuri pe care Stevens a construit-o în serviciul unei familii care nu-i aparține.

Downton Abbey

De asemenea unul dintre cele mai bune filme de epocă, un serial istoric britanic care merită văzut este Downton Abbey. Deși nu a fost la fel de mediatizat ca celelalte din această listă, Downton Abbey aduce într-un mod captivant în prim plan schimbările de la începutul secolului XX și înfățișează cel mai bine atmosfera unei epoci. Filmul are în prim plan viața aristocratică a familiei Crawley și a servitorilor săi în timpul domniei regelui George al V-lea, bunicul actualei regine a Angliei, regina Elisabeta a II-a.

Filme de epocă ce pot fi văzute online, pe Netflix

The Great Gatsby

Unul dintre cele mai cunoscute filme de epocă despre perioada Belle Epoque în Statele Unite, The Great Gatsby este o combinație de decadență, lux, haine extraordinar de frumoase, libertinism, petreceri luxuriante și mult jazz. La toate aceste elemente se adaugă idealismul milionarului Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) și pasiunea mistuitoare pentru tânăra și atrăgătoarea Daisy Buchanan (Carey Mulligan). The Great Gatsby, unul dintre cele mai populare filme de epocă poate fi văzut online, subtitrat în limba română, pe Netflix.

Jane Eyre

Online, pe Netflix, poate fi văzut și Jane Eyre. Considerat unul dintre cele mai bune filme de epocă de dragoste, acesta te captiva cu tensiunea romantică dintre cei doi actori, care este aproape palpabilă și pentru privitori. Cei doi îndrăgostiți sunt interpretați impecabil de Michael Fassbender și Mia Wasikowska.

Cheri

Un alt film de epocă a cărui acțiune se desfășoară în perioada Belle Epoque, de data aceasta în Franța, Cheri poate fi văzut online, pe Nerflix. Este o desfătare de haine superbe, din materiale prețioase, bijuterii strălucitoare, decoruri impresionante, grădini de vis pline de trandafiri. Pelicula spune povestea a doi îndrăgostiți, amanți. El are 19 ani, ea este o curtezană retrasă din activitate. Fiecare este pentru celălalt marea dragoste a vieții.

The Crown

The Crown este unul dintre cele mai populare filme de epocă istorice ce pot fi văzute online, subtitrate în limba română, pe Netflix. Acesta a câștigat simpatia publicului încă de la primele episoade și urmărește viața Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, începând din momentul căsătoriei acesteia cu Prințul Filip. Serialul a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic și pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic. Claire Foy a primit, de asemenea, premiul Emmy pentru prestația sa impresionantă.

Outlander

Tot printre cele mai apreciate filme de epocă istorice de pe Netflix se numără și Outlander. O îmbinare captivantă de istorie și fantezie, serialul este bazat pe seria de cărți a scriitoarei Diana Gabaldon. Pe fundalul unei povești de dragoste nemuritoare, Outlander reușește să aducă în prim plan o parte din istoria Scoției, cu trimitere la evenimente reale, probleme sociale, obiceiuri, tradiții și lupte sângeroase.



