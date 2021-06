Filme cu Van Damme, cele mai populare filme de acțiune

Dacă ești pasionată de filmele de acțiune, trebuie să treci pe listă și câteva dintre cele mai bune filme cu Van Damme, apreciate și azi datorită stilului energic al acestui actor belgian. Iată un top cu cele mai cunoscute și vizionate filme cu Van Damme, mai vechi și mai noi.



Cuprins 1 Câteva curiozități despre Jean Claude Van Damme

2 Dublu Impact – Double Impact, 1991

3 Ultima Bătălie – Streetfighter, 1994

4 Inimă de Leu – Lionheart, 1990

5 Kickboxer – Răzbunarea, 2016

6 Soldatul universal – Universal Soldier, 1992

7 Răfuiala dincolo de moarte – Timecop, 1994

8 Fără scăpare – Nowhere to run, 1993

9 Dragonul de Aur – The Quest, 1996

10 Legionarul – Legionnaire, 1998

11 Sport sângeros – Bloodsport, 1988

Cele mai bune filme cu Van Damme sunt apreciate, dincolo de acțiunea intensă și de scenele bune de luptă, și pentru carisma și umorul acestui actor belgian. Și-a câștigat faima în epoca de glorie a filmelor de acțiune, când erau la mare căutare actori precum Arnold Schwartzeneger sau Silvester Stallone. Chiar dacă mușchii lui nu au fost niciodată atât de mari ca ai celor doi coloși, Van Damme a cucerit publicul prin șarmul lui deosebit și mișcările subtile în artele marțiale.

Câteva curiozități despre Jean Claude Van Damme

Numele lui real sună destul de pretențios: Jean-Claude Camille François Van Varenberg și este adesea abreviat de fani cu inițialele JVCD. În pofida numelui său lung și elegant, tatăl său era contabil și florar și provenea din Bruxelles, având origini evreiești.

A început să practice karate de la vârsta de 10 ani, iar la 18 ani avea deja centura neagră, dar o siluetă destul de puțin impozantă. Ca atare, se apucă de culturism pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

După ani de zile de culturism, se apucă și de balet pe care îl studiază timp de 5 ani. Van Damme a declarat că baletul a fost cel mai greu sport pentru el, iar cine rezistă unui antrenament de balet, poate rezista oricărui alt antrenament… inclusiv militar.

În prezent, are una dintre cele mai mari averi dintre actorii faimoși la Hollywood și este cunoscut drept unul dintre cei mai buni actori de filme de acțiune cu arte marțiale, expert în arte marțiale, producător și regizor.

Dublu Impact – Double Impact, 1991

Van Damme face un dublu rol destul de reușit. El joaca rolurile a doi gemeni, despartiti la nastere printr-un nefericit concurs de imprejurari, soldat cu moartea parintilor lor. Cei doi gemeni isi urmeaza fiecare calea in viata, nici unul nestiind de existenta fratelui sau. Primul, Chad, este un instructor de karate din California si duce o existenta lipsita de griji. Al doilea, Alex, este un cunoscut contrabandist din Hong Kong, implicat intr-o serie de afaceri necurate.

Ultima Bătălie – Streetfighter, 1994

Bazat pe ultracunoscutul joc video Street Fighter II, acest thriller il are in prim-plan pe Jean-Claude Van Damme in rolul unui expert in arte martiale, colonelul Guile, conducător al Fortelor de Combat Nationale. Acesta trebuie sa intervina cand oamenii infamului general Bison, liderul dereglat psihic al unui stat numit Shadaloo, deturneaza un autobuz plin cu angajati ai Fortelor Nationale. Bison solicita o rascumparare de cateva milioane de dolari.

Inimă de Leu – Lionheart, 1990

Lyon Gaultier (Van Damme) dezerteaza din Legiunea Straina. Sosit in State, el isi gaseste fratele pe moarte si pe sotia acestuia fara suficienti bani pentru a-l trata. Pentru a pune mana pe banii necesari, Lyon decide sa ia parte la o serie de lupte clandestine foarte periculoase.

Kickboxer – Răzbunarea, 2016

Noul Kickboxer va spune povestea lui Kurt Sloan (Moussi), un talentat luptător de arte marțiale care trebuie să învețe străvechea artă de luptă Muai Thai pentru a răzbuna moartea fratelui său, omorât de către Tong Po (Bautista). Master Chow (Van Damme) este cel care îl instruiește pe Sloan în tainele kickboxing-ului.

Soldatul universal – Universal Soldier, 1992

Luc și Cott sunt soldați în armata americană. Ei sunt uciși pe front, în timpul războiului din Vietman, însă armata derulează un proiect secret în cadrul căruia sunt incluse și cadavrele celor doi. Proiectul constă în resuscitarea trupurilor, modificarea sistemelor esențiale de viață, transformarea lor în soldați roboți, soldați perfecți.

Răfuiala dincolo de moarte – Timecop, 1994

Anul 1994. Soția lui Walker, Melissa (Mia Sara), este pe punctul de a-i da vestea că așteaptă primul lor copil, când cei doi sunt atacați de un grup de ucigași. Walker, întins pe peluză, bătut măr și împușcat, privește neputincios cum casa în care se afla soția lui, sare în aer. Zece ani mai târziu, Walker este angajat al Comisiei Timpului, o agenție federală care a luat ființă în 1994, după ce guvernul american a descoperit că tehnologia călătoriei în timp este fezabilă. Rolul comisiei este să împiedice călătoriile în timp pentru a proteja interesele economice ale SUA. Walker află că un senator corupt pe nume McComb (Ron Silver), unul dintre fondatorii agenției, o exploatează în folosul propriu, încercând să monopolizeze călătoriile în timp și să se îmbogățească rapid la bursa de acțiuni. Walker călătorește înapoi în timp pentru a-l împiedica pe McComb să își ucidă fostul partener. În același timp, Walker speră să își salveze și soția și va afla astfel că atacul asupra casei lui a fost comandat de însuși McComb.

Fără scăpare – Nowhere to run, 1993

Jean Claude Van Damme isi croieste drum cu pumnii si picioarele catre inima unei vaduve, interpretata de frumoasa Rossanna Arquette, aflata in primejdie in acest film plin de actiune. El interpreteaza rolul unui detinut evadat care renunta la planurile proprii de a-si continua fuga cu avionul pentru a impiedica un latifundiar avar sa-i fure ferma tinerei femei. Este unul dintre cele mai deosebite filme cu Van Damme, cu un strop de romantism printre scenele de luptă și acțiune.

Dragonul de Aur – The Quest, 1996

Rapit, luat ca sclav, vandut unor pirati si aruncat in lumea subterana a jocurilor de noroc si kickboxing, Chris (Van Damme) face inconjurul lumii, strabatand pe rand insula Muay Tai, unde se predau arte martiale letale, pe meleagurile unor colonii britanice orientale, in misteriosul Bangkok, in dezolantul desert strabatut candva de Genghis Han si, in cele din urma, in stravechiul Oras Pierdut. Acolo trebuie sa treaca testul suprem intr-o competitie care ademenise cei mai buni luptatori din lume si unde are loc cea mai spectaculoasa demonstratie de arte martiale. Este unul dintre cele mai apreciate filme cu Van Damme, deosebit de popular printre fanii lui.

Legionarul – Legionnaire, 1998

Doi oameni sunt ucisi iar vina uciderii lor a fost aruncata asupra lui Alain Lefevre. Cu o clipa inainte ca politia si acolitii mafiotului sa-l prinda, Lefevre evadeaza intr-o identitate absolut noua – aceea de soldat, mercenar in Legiunea Straina Franceza. In zori se pomeneste deja implicat intr-un conflict brutal dintr-o tara ciudata si necunoscuta. Lucrurile invatate aici ii vor schimba pentru totdeauna viata.

Sport sângeros – Bloodsport, 1988

Bazat pe un fapt real, filmul prezinta povestea vietii lui Frank Dux (Jean-Claude Van Damme), un luptator de arte martiale, care si-a petrecut cea mai mare parte a vietii incercand sa devina cel mai bun sub indrumarea maestrului Tanaka. Pentru a aduce un omagiu profesorului sau, Frank intra in circuitul celui mai dur concurs de arte martiale: Kumite, acolo unde luptatorii se infrunta pana la ultima suflare.