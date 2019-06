Cum își decorează scandinavii grădinile pe timp de vară

„În Danemarca, lumina este foarte importantă. Petrecerea de Midsommer (solstițiul de vară – n.r.) este, de fapt, un festival al luminii care are loc în cea mai lungă zi din an. Există multe feluri în care sărbătorim Midsommer în Danemarca, iar unul dintre acestea este să mergem la plajă. Avem 5000 de kilometri de plajă. Sărbătorim cu focuri de tabără, în jurul cărora oamenii se adună și petrec până după apusul soarelui. Apoi merg la ei în grădini și organizează petreceri alături de familie și prieteni”, a declarat Soren Jensen, Ambasadorul Danemarcei în România, cu ocazia lansării noii colecții de mobilier de grădină a unei firme daneze, eveniment desfășurat sub forma unei petreceri în grădina reședinței ambasadorului la București.

Admirând mobilierul comod și decorațiunile ingenioase și știind cât de pricepuți sunt nordicii la design, am vrut să aflăm mai multe despre tendințele în design în această vară, așa că am stat de vorbă cu Line Skaaning Lindskov, Range & Design Coordinator JYSK, responsabilă de alegerea trendurilor pentru decorațiuni în cadrul companiei.

De ce este solstițiul de vară un mare eveniment în țările scandinave?

Celebrăm vara și solstițiul pentru că iubim lumina, ziua fiind foarte lungă în această perioadă. Noi, scandinavii, ieșim mult în natură, ne decorăm terasele, balcoanele și grădinile și petrecem acolo cât mai mult timp cu familia și cu prietenii.

Care sunt direcțiile principale în design în această vară?

Propunem trei teme principale de design pentru spații exterioare în această vară. Una se intitulează Luminile Nordului – este tipic scandinavă. Obiectele au un look calm, de inspirație marină, așa că folosim multe tonuri de albastru, dar și de verde, pentru a evoca la un loc atmosfera mării și pe cea a pădurii. Stilul este foarte minimalist, simplu.

Mai există o altă tendință numită Sunbaked (copt la soare – n.r.), una mai feminină, cu culori deschise, de la roz-prăfuit la tonuri de mov și galben. Obiectele sunt de inspirație boho, cu franjuri, cu bambus. Ne plac mult fibrele naturale! Le regăsiți și în unele felinare, care sunt confecționate din iarbă de mare.

Mai avem un stil denumit Harmony, cu un “touch” de wellness. Este inspirat de dunele de nisip și include texturi de ceramică. Culorile sunt neutre – tonuri de maro, de la foarte deschis la închis și nisipiu.

De ce este designul scandinav atât de faimos? De ce crezi că are atât de mult succes în întreaga lume?

Cred că simplitatea este secretul. Se dovedește că, într-adevăr, “less is more”. Vrem să fim înconjurați de lucruri simple, dar frumoase. De asemenea, scandinavii preferă materialele naturale, probabil de aceea ajungem cu obiectele noastre la sufletul multora.

În România, mulți oameni locuiesc în apartamente de bloc, cu balcoane mici. Cum le recomanzi să le decoreze?

Ne-am gândit la asta și avem pentru ei o umbrelă specială de balcon, cu formă de semicerc, ideală pentru terasele mici, înguste. Mobilierul trebuie să fie și el ușor și multifuncțional.

Care crezi că vor fi cele mai căutate piese de mobilier de exterior în această vară?

Cred că mobilierul din bambus va avea mare succes. Indiferent că vorbim de șezlonguri, scaune, măsuțe sau băncuțe de grădină. Pariez pe bambus!

